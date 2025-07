Inscrições para programa do Sebrae RS terminam nesta quarta-feira

O Sebrae RS está com inscrições abertas até o dia 30 de julho para o Ciclo 2 do ALI Produtividade, iniciativa que integra o Programa Brasil Mais Produtivo, do Governo Federal. Voltado exclusivamente para micro e pequenas empresas, o programa é gratuito e oferece uma jornada de até seis meses com foco no aumento da produtividade e do faturamento, assim como a inovação de processos, produtos e serviços.

No Rio Grande do Sul, o programa é executado pelo Sebrae RS e já atendeu mais de cinco mil empresas em 160 municípios entre 2022 e 2024, com um aumento médio de 18,6% na produtividade das participantes em 2024. O destaque está no formato de atuação presencial e contínuo, com acompanhamento direto de Agentes Locais de Inovação (ALIs) capacitados pelo Sebrae, que orientam os empreendedores de forma totalmente personalizada.

“Cada empresa passa por um diagnóstico inicial, identificação de desafios, escolha e desenvolvimento de soluções sob medida, além da estruturação do plano de ação e aproximação dessas empresas de soluções tecnológicas. A jornada é dividida em 6 fases: Conhecer, Obter, Nomear, Elaborar, Compartilhar, Transformar, Avaliar e Reconhecer, permitindo ao empresário identificar pontos de melhoria, agir estrategicamente e consolidar os ganhos obtidos”, explica Lucas Starmac, analista de Projetos de Inovação do Sebrae RS.

O Ciclo 2 mantém a mesma essência de atuação do ciclo anterior, mas agora com um diferencial importante: os ALIs são mais experientes e trazem aprendizados consolidados, o que permite um atendimento ainda mais qualificado e alinhado aos desafios de cada setor.

“O ALI Produtividade demonstra, na prática, que inovação está ao alcance de todos. Com apoio técnico e metodologia adequada, micro e pequenas empresas conseguem reduzir desperdícios, ganhar eficiência e fortalecer sua competitividade”, destaca Starmac.