Com demanda fraca e juros altos, indústria gaúcha reduz produção em junho, aponta pesquisa da Fiergs

A atividade industrial no Rio Grande do Sul recuou em junho, pressionada pela demanda interna fraca e pelas altas taxas de juros. Segundo a pesquisa Sondagem Industrial divulgada pelo Sistema FIERGS, nesta quarta-feira (30), o índice de produção ficou em 45 pontos, abaixo da linha dos 50 – que separa crescimento de queda – e inferior à média histórica para o mês, de 46,8 pontos.

De acordo com os empresários entrevistados, as dificuldades no mercado doméstico e o alto custo do crédito seguem como os principais entraves enfrentados pela indústria gaúcha no segundo trimestre de 2025, repetindo o cenário do primeiro trimestre. “O momento é preocupante. As taxas de juros elevadas e a instabilidade nas relações comerciais com os Estados Unidos deixam o setor em alerta”, afirmou o presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier.

LEIA MAIS: Taurus pede antecipação dos créditos de ICMS para permanecer no RS

O nível de emprego também registrou retração, com índice de 48,9 pontos. Apesar da queda, o resultado é menos severo do que a média histórica de junho, que é de 47 pontos. A utilização da capacidade instalada (UCI) avançou ligeiramente, passando de 69% em maio para 70% em junho, mas continua abaixo do considerado normal para o mês. Já os estoques cresceram pelo terceiro mês consecutivo, permanecendo acima do nível planejado pelas empresas. Ainda conforme a pesquisa, as empresas demonstraram maior insatisfação com a situação financeira e com as margens de lucro.

Expectativas

Apesar do cenário adverso, as expectativas dos industriais melhoraram levemente em relação aos meses anteriores. Os empresários demonstram um otimismo cauteloso quanto à demanda e ao emprego, e a intenção de investir aumentou em junho. A pesquisa captou apenas parcialmente o impacto do anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 9 de julho, sobre a aplicação de tarifas de 50% a produtos brasileiros. A coleta de dados foi encerrada no dia seguinte, 10 de julho. O levantamento foi realizado com 153 indústrias gaúchas, sendo 39 pequenas, 55 médias e 59 grandes.