RS encerra primeiro semestre de 2025 com crescimento de 5,6% no consumo de energia

Nos primeiros seis meses de 2025, o Rio Grande do Sul registrou um consumo de 4.534 megawatts médios (MWm), segundo dados apurados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Este número representa uma evolução de 5,6% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionada, especialmente, pelo desempenho positivo em 15 setores econômicos que adquiriram energia através do mercado livre. Os destaques foram as áreas de transporte (+91%), saneamento (+55%) e serviços (+29%).

A CCEE realiza o monitoramento em tempo real do comportamento da demanda e da oferta de energia no País, contribuindo para o planejamento estratégico de todo o setor elétrico brasileiro. A instituição mapeou, também na região, a evolução do ambiente de contratação livre em 16% frente ao ano passado.

LEIA TAMBÉM: Desativação de parques eólicos irá gerar oportunidades e desafios



Ainda assim, a maior parte do consumo é demandado pelos distribuidores locais dentro do mercado regulado, que representam 2.717 MWm. O pico de consumo é apontado no mês de fevereiro influenciado pelas altas temperaturas em várias regiões do estado e pelo uso intensivo de sistemas de ventilação e ar-condicionado.