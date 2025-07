Feira Sabor Gaúcho reúne produtores com foco na agricultura familiar

Com a presença de 14 expositores, a terceira edição da Feira Sabor Gaúcho: edição de inverno, que começou nesta terça-feira (29), oferece produtos como queijos, sorvetes, embutidos, vinhos, espumantes, mel, pães, cucas, doce de leite e erva-mate. A estrutura conta ainda com um estande com peças artesanais indígenas.

A feira ocorre até quinta-feira (31) das 9h às 18h no saguão da Casa da Ospa, localizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na avenida Borges de Medeiros, 1.501, no Centro de Porto Alegre. A entrada é gratuita. Na abertura, o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, disse que a feira representa o profissionalismo da agricultura familiar. "É uma riqueza de sabores com produtos de grande qualidade feitos pela agricultura familiar do Rio Grande do Sul", destaca.

Bruna Bresolin, extensionista responsável pelo setor de agroindústrias da Emater/RS-Ascar, disse que o órgão tem realizado eventos temáticos da feira, como foi o caso do Dia das Mães e agora a edição de inverno que coincide com o Dia dos Pais. "O objetivo da feira é aproximar o consumidor urbano dos empreendimentos rurais de diversas cidades do interior gaúcho", destaca. Segundo Bruna, as feiras são um canal importante para os agricultores familiares. "Boa parte dos expositores que estão com seus produtos na Feira Sabor Gaúcho estarão no pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer, em Esteio", disse.

Rafaela Jacobs, produtora rural de Estância Velha, que participa pela terceira vez da Feira Sabor Gaúcho, disse que estava contente com a movimentação no estande. Ela oferecia queijos coloniais, iogurtes e sorvetes artesanais produzidos na propriedade de 10 hectares "Sabores do Rancho", em Estância Velha.

Pela primeira vez na feira, Jéssica Vuaden, que estava na companhia da mãe Juracema, disse que a família produz mel em Porto Alegre e em Roca Sales. No estande, eram oferecidos mel, geleia real, própolis e favo de mel.

De acordo com Bruna Bresolin, os produtos comercializados estão diretamente ligados à cultura alimentar dos gaúchos. “São alimentos tradicionais, feitos com receitas passadas de geração em geração. O objetivo da política é justamente fomentar esses produtos e aproximar o consumidor urbano dos produtores do Interior, especialmente por meio das feiras na Região Metropolitana”, completa.

Bruna Bresolin, da Emater, diz que objetivo é aproximar o consumidor dos empreendimentos rurais de diversas cidades gaúchas TÂNIA MEINERZ/JC

Serviço da Feira Sabor Gaúcho

A feira funciona até quinta-feira (31) das 9h às 18h.

Local: Saguão da Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari, 1.501, na avenida Borges de Medeiros, 1.501, no Centro de Porto Alegre.

- A feira conta com 14 estandes que comercializam produtos como queijos, embutidos, vinhos, mel, pães, doces e erva-mate. O evento tem um espaço destinado a peças artesanais indígenas.