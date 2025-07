Expointer terá lançamento fora do RS

Com o objetivo de promover o agronegócio gaúcho para o mercado financeiro, a 48ª Expointer será lançada fora do Rio Grande do Sul. Haverá dois eventos, sendo no dia 5 de agosto, em São Paulo, e, 6 de agosto, em Brasília.

Na capital paulista, o lançamento acontece no escritório da Invest RS, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). De acordo com o presidente da agência de desenvolvimento do Estado, Rafael Prikladnicki, a realização da agenda no escritório encaixa-se nos objetivos que levaram à criação da sede em São Paulo. “Nosso objetivo é transformar o escritório em um hub de conexão da economia gaúcha com o mercado do centro do país. Poder lançar a Expointer, um dos principais eventos de negócios do nosso Estado, em São Paulo, reafirma o propósito de colocar a nossa estrutura a serviços da prospecção de mercados e investimentos”, afirma Prikladnicki.

O gerente executivo da 48ª Expointer, Joel Maraschin, explica que a decisão de divulgação fora do Estado tem, entre os objetivos, atrair mais investidores. “No ano passado, em função das enchentes, realizamos a feira sem aeroporto, sem trensurb e com uma série de limitações. Neste ano, a ideia é mostrar para o país o nosso poder de reconstrução. Esse road show é uma fora de buscar um bom posicionamento no mercado nacional”, observa.

Maraschin explica que a Expointer será apresentada em São Paulo para investidores, academia e instituições ligadas ao agronegócio. Em Brasília, serão convidados o Ministério da Agricultura, federações, bancada federal e órgãos internacionais, como consulados, embaixadas e FAO no Brasil (Food and Agriclture Organization). “E no dia 7 ainda faremos um rescaldo, visitando outras instituições para atrair compradores tanto de maquinário, quanto de animais. Estamos abrindo as portas da Expointer para o Brasil”, destaca.

Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, o evento acontece de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e este ano tem como slogan: “Nosso futuro tem raízes fortes”. Trazendo o conceito de legado – algo de valor que é transmitido, uma missão que é confiada – a campanha traz um olhar para o futuro honrando a história dos gaúchos. Os dois lançamentos, em São Paulo e Brasília, terão a presença do governador Eduardo Leite.

A 48ª Expointer contará com 2,5 mil expositores, 120 expositores no setor de máquinas e 5 mil animais em exposição. Nesta edição haverá recorde de participantes no espaço de agroindústrias familiares. Serão 456 estandes, 25% superior à edição do ano passado. Estão previstas mais de 500 atividades e eventos durante os nove dias de feira.