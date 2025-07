Encontre a sua meta e tudo será mais divertido, diz Arnold Schwarzenegger em São Paulo

De São Paulo

evento de investimentos realizado em São Paulo nesta sexta (25) e sábado (26). O seu painel teve a mediação de Jose Berenguer, CEO do banco XP. Das competições no fisiculturismo, passando pelos filmes de ação até chegar ao posto de governador da Califórnia, estado mais rico dos Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger edificou a sua carreira por meio de metas claras e muito trabalho. O astro internacional foi um dos palestrantes da 15ª edição do XP Expert,nesta sexta (25) e sábado (26). O seu painel teve a mediação de Jose Berenguer, CEO do banco XP.

Schwarzenegger surpreendeu a plateia quando, questionado sobre disciplina, disse que não se sente uma pessoa disciplinada. Justo ele que, com apenas 20 anos, tornou-se a pessoa mais nova a ganhar o título de Mr. Universo, um dos concursos mais importantes na área do fisiculturismo no mundo.



“Para mim, disciplina é algo que você detesta, mas que você se obrigado a fazer. Eu almejava acordar na primeira hora da manhã para fazer flexões, supinos e agachamentos. Era viciado naquilo”, conta. E aconselhou: “Para aqueles que não têm disciplina, não se preocupem. Encontre a sua meta e tudo será mais divertido”.



Com esse mindset, o ex-governador disse que nunca teve “plano B” ao traçar um objetivo. “Quando se tem um plano B, você passa a refletir sobre a possibilidade de não dar certo o que almeja, a questionar suas metas e começa a jogar a toalha”, analisa.



Para a celebridade, isso não quer dizer que não se pode falhar ou desistir do que traçou para si. Ele mesmo confessa ter fracassado em diversos filmes e competições de fisiculturismo. “Todo mundo passa por essas fases. A pessoa perdedora é aquela que cai e permanece no chão. É preciso se reerguer rápido e pensar que no próximo desafio sairá vencedor”, aponta.



Nascido em uma pequena cidade da Áustria, Schwarzenegger emigrou para os EUA com pouco mais de 20 anos. Mesmo com uma trajetória desafiadora, de ganhar a vida em um país que não o seu, o ator não se considera um self made man, ou seja, alguém que conquistou o sucesso por conta própria, sem depender de uma grande ajuda externa.



“Tive a criação da minha mãe, a educação de meus professores, o apoio de meus treinadores. O sucesso dos meus filmes se deu graças ao público. Tive muita ajuda, incluindo dos Estados Unidos, e sinto que agora tenho a responsabilidade de ajudar os outros”, reflete.



Atualmente, aos 77 anos, Schwarzenegger quer unificar as suas experiências no esporte, no cinema e na política para contribuir com a sociedade por meio de palestras motivacionais. “Penso muito em como podemos ser mais inclusivos, independente de religião, raça ou gênero”, acrescenta.

Crise climática e diálogo político



Filiado ao Partido Republicano, de Donald Trump, mas tendo declarado voto na democrata Kamala Harris nas últimas eleições dos Estados Unidos, o ex-governador defendeu a convivência de ideias políticas divergentes de maneira harmoniosa. Schwarzenegger comentou que tirou o estado da Califórnia da crise em que se encontrava ao pregar a união entre democratas e republicanos para, a partir daí, "colocar o poder cerebral de todo mundo para resolver qualquer problema da Califórnia".



O ator demonstrou preocupação também com o meio ambiente e com a situação da floresta amazônica e avalia que a reunião da COP30, em Belém (PA), no mês de novembro, será uma grande oportunidade para que “grandes coisas possam ser realizadas”.



Perfil



Nascido em 1947 na pequena região de Thal, na Áustria, Schwarzenegger imigrou para os EUA em 1968. Com apenas 20 anos, conquistou notoriedade no universo de bodybuilding, tornando-se a pessoa mais nova a ganhar o título de Mr. Universo (cinco vezes). Por sete vezes foi Mr. Olympia, título concedido na mais importante premiação de fisiculturismo do mundo.

Após se aposentar do fisiculturismo, Schwarzenegger passou a se dedicar à atuação. Logo ganhou reconhecimento com o lançamento de “Conan, o Bárbaro” em 1982 e “O Exterminador do Futuro” em 1984.

Schwarzenegger entrou na política no início dos anos 2000. Em 2003, tornou-se o 38º Governador do Estado da Califórnia. Seu mandato foi marcado por diversas ações de conscientização e combate às mudanças ambientais. Segundo o site da Forbes, o patrimônio de Schwarzenegger é de aproximadamente US$ 1,2 bilhão.