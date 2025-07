CIEE-RS inaugura sede em Gravataí

O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) inaugurou nesta terça-feira (22) uma nova unidade no Estado, desta vez em Gravataí, na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 5550. A instituição já estava presente neste e em outros municípios gaúchos, mas em imóveis locados. Segundo o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, a inauguração da nova sede está de acordo com um planejamento feito pela instituição há dois anos para abertura de espaços próprios.

“Nós sentimos a necessidade de oferecer estruturas melhores que compreendessem o ecossistema de serviços oferecidos e que proporcionassem aos jovens, que são os principais usuários, um ambiente mais amplo e mais equipado com o que existe de melhor na área de tecnologia”, explica Baldisserotto. Embora tenha sido apresentado para a imprensa somente nesta terça, a sede em Gravataí já está em funcionamento há cerca de 45 dias.

Com 1.700 metros quadrados de área construída, a nova instalação oferece salas de aula com acesso à internet e equipadas com aparelhos tecnológicos, além de um laboratório de informática, um pequeno auditório e uma área administrativa, com salas de reunião. Também foi construído um espaço de convivência para os participantes dos projetos do CIEE-RS. A unidade em Gravataí prestará atendimento a mais de 700 jovens por meio do programa Jovem Aprendiz, assim como a 1.800 estagiários e 10 mil jovens cadastrados.

A escolha do endereço da nova sede foi estratégica, segundo Baldisserotto. “A região é bem acessível e movimentada, além de ter cobertura do transporte público. Isso é bastante importante, porque a maioria dos jovens não tem locomoção própria”, explica. A avenida onde está localizado o novo espaço faz a ligação entre Gravataí e Cachoeirinha, o que facilita o acesso de jovens vindos de municípios vizinhos. “Toda a logística foi pensada para que favorecesse também as movimentações do entorno da região”, completa.

A cerimônia de inauguração da unidade de Gravataí contou com a presença de autoridades locais, empresários, parceiros estratégicos e influenciadores das áreas de juventude, educação e empregabilidade.

De acordo com Baldisserotto, o CIEE-RS trabalha com a “projetização” de programas. “O produto não precisa ser oferecido hoje. Se houver a possibilidade de trabalharmos com um projeto voltado à educação, capacitação e inclusão dos jovens no mercado de trabalho, nós podemos desenvolver. Esse é o nosso principal objetivo”, explica.