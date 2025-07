Aneel confirma reajustes para cinco distribuidoras gaúchas de energia

reajustes das contas de luz das distribuidoras Eletrocar, Hidropan, Mux Energia, Demei e Nova Palma. Os aumentos tarifários foram aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para as empresas que atendem a 127,3 mil unidades consumidoras no Rio Grande do Sul.



Começam a valer a partir dessa terça-feira (22) os reajustes das contas de luz das distribuidoras Eletrocar, Hidropan, Mux Energia, Demei e Nova Palma. Os aumentos tarifários foram aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para as empresas que atendem a 127,3 mil unidades consumidoras no Rio Grande do Sul.

O resultado confirma o voto da diretora da Aneel, Agnes Maria de Aragão da Costa, relatora do processo, que já havia sido publicado. A Eletrocar é a empresa que terá a maior elevação de tarifas, com um incremento de efeito médio de 20,94%. Para os consumidores conectados em alta tensão (que inclui indústrias, por exemplo), o reflexo será de 24,96% e para os de baixa tensão (como a classe residencial) a média da elevação da conta de luz será de 19,85%.

A companhia fornece energia para unidades consumidoras situadas nas cidades de Carazinho, Coqueiros do Sul, Chapada, Santo Antônio do Planalto, Colorado e Selbach. Para a Hidropan, que atende aos municípios de Panambi e Condor, haverá um reajuste de efeito médio de 13,49%. Na alta tensão, a elevação será de 17,04% e para a baixa tensão de 11,82%.

Por sua vez, a Mux Energia, que atua em Tapejara e Ibiaçá, terá um acréscimo com efeito médio de 9,29%. Para a alta tensão, o reajuste será de 17,25% e para a baixa de 6,64%. Já o Demei, que atende Ijuí, terá um efeito médio a ser percebido em geral pelos consumidores de 8,54%. Para a alta tensão, o incremento será de 8,57% e para a baixa de tensão, elevação de 8,54%.

No caso da distribuidora Nova Palma, que tem clientes nos municípios de Faxinal do Soturno, Nova Palma, Dona Francisca, Ivorá, Silveira Martins, São João do Polêsine, Restinga Seca e parte de Santa Maria e Júlio de Castilhos, haverá um reajuste de efeito médio de 1,58%, sendo 0,78% para a alta tensão e 1,79% para a baixa.