Trabalhadores retornam ao trabalho na General Motors em Gravataí após layoff

A General Motors de Gravataí retomou os trabalhos nesta segunda-feira (21). Entre 700 e 800 trabalhadores cujos contratos estavam suspensos pelo layoff da unidade e mais cerca de mil sistemistas voltaram às atividades com jornadas estendidas já na primeira semana do retorno. As informações são do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade, Valcir Ascari. A empresa optou por não se pronunciar.

Os trabalhadores deverão atuar na produção da versão de 2026 do veículo Onix, que já era fabricado na unidade industrial da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). O lançamento deverá chegar ao mercado em agosto. "Teve a reestilização e ficou um carro muito lindo. Tanto a empresa quanto os trabalhadores esperam que o mercado reaja positivamente", projeta Ascari.

A ampliação dos turnos, nesta primeira semana e aos sábados, deverá ser realizada justamente para readequar a produção. A decisão faz parte de um acordo com o sindicato, que estuda realizar futuramente um plebiscito pela redução das escalas de trabalho para quatro dias laborais e três de folga aos funcionários do ramo automotivo.

Outra novidade já anunciada pela GM e que deverá chegar ao mercado em 2026 é um novo modelo SUV compacto derivado do Onix. A mesma estrutura de produção já instalada na planta de Gravataí será utilizada para a fabricação do lançamento.

25 anos da instalação da montadora em Gravataí Em um vídeo alusivo aos, celebrados no domingo (20), algumas imagens do novo modelo podem ser observadas — embora que apenas alguns detalhes. "Desde 2000, o complexo já produziu quase 5 milhões de veículos e se consolidou como referência global de eficiência, digitalizaão e sustentabilidade. Agora, se prepara para um novo saldo: a produção de um SUV inédiot em 2026, que faz parte do investimento anunciado na unidade de R$ 1,2 bilhão", compartilhou a GM nas redes sociais.

A GM foi a primeira montadora de automóveis a se instalar no Rio Grande do Sul, em 20 de julho de 2000. Na ocasião, inovou ao criar o conceito de condomínio industrial, no qual os fornecedores se instalavam próximos à fábrica para reduzir os custos de produção. No mesmo ano, foi lançado o Celta, um carro popular fruto do Projeto Arara Azul, que passou a ser produzido em solo gaúcho e se popularizou em todo o País.