Pucrs e governo do Estado lançam programa RS Talentos com bolsas em Engenharias e TI

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em parceria com o Governo do Estado, abriu na sexta-feira (18) as inscrições para o programa RS Talentos, voltado a estudantes no início ou que estejam iniciando cursos de Engenharia e Tecnologia da Informação. A iniciativa concederá um incentivo que inclui o pagamento das mensalidades do curso mais uma bolsa de estudos no valor de R$ 2 mil mensais por um período de 18 meses. As inscrições podem ser feitas até 28 de julho no site oficial da Pucrs pucrs.br/rs-talentos.

Os cursos contemplados com vagas são os bacharelados em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Para participar, os candidatos precisam estar cursando o primeiro semestre ou estar ingressando em um dos cursos contemplados, além de terem realizado o Enem entre os anos de 2012 e 2024, com mínimo de 500 pontos na média das provas.

Como critério de participação ainda são levados em conta o compromisso do candidato em se aproximar do setor produtivo gaúcho por meio de estágios, vivências e outras ações, assim como permanecer no Rio Grande do Sul por pelo menos dois anos após a conclusão do curso. Durante o prazo do programa, é vetada a transferência de cursos ou da universidade.

A comunicação dos aprovados na pré-análise da documentação será feita no dia 30 de julho. De 1 a 4 de agosto, serão feitas entrevistas com os selecionados. No dia 4 de agosto serão divulgados os candidatos aprovados e a lista de suplentes. Mais informações e o edital completo podem ser acessados no portal da Pucrs.