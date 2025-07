Concurso público para Procergs tem inscrições abertas até 30 de julho

Interessados em participar do concurso público do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul - Procergs têm até 30 de julho para efetuar a inscrição, realizada exclusivamente por meio do site da banca Fundatec. Ao todo, são 62 vagas, distribuídas nos seguintes níveis de escolaridade: Superior completo, Superior em andamento e Médio completo.