Inovação, sustentabilidade e IA na construção civil estarão em destaque no 11º Seminário ITCON

O maior evento técnico da construção civil no Sul do Brasil chega à sua 11ª ediçãoreunindo grandes nomes da área para discutir o futuro do setor. O Seminário ITCON –Inovação e Tecnologia da Construção acontece no dia 22 de julho de 2025, das 14h às18h, no Auditório Cláudio Richter (Sala 202), durante o primeiro dia da Feira Construsul,na FIERGS, em Porto Alegre.

“Estou preparando uma apresentação com o que há de mais novo. A Brasil ao Cubo passou por transformações muito importantes nos últimos dois anos, especialmente nanossa fábrica, que foi convertida em uma linha de produção com metodologia leanmanufacturing. Ela tem um potencial incrível de produtividade e de ocupação da mão deobra de forma totalmente diferente”, adianta Jonathan Degani, engenheiro civil e sócio daBrasil ao Cubo.

Com foco em inovação, sustentabilidade, industrialização e inteligência artificial, o evento contará com mediação do arquiteto Antonio Macêdo Filho, fundador da EcoBuilding Consultoria, que também assina uma das palestras do dia.

O grande diferencial desta edição está na dinâmica da programação: as palestras serãointercaladas com pitches, em um fluxo contínuo, sem intervalos. Ao final, um grandedebate reunirá todos os palestrantes, seguido de um happy hour com networking esorteios — mais uma oportunidade valiosa de conexão e relacionamento entre osparticipantes.