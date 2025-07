Federasul lança Prêmio Vencedores do Agronegócio

Estão abertas as inscrições para o 13º Prêmio Vencedores do Agronegócio e o 9º Prêmio Elas no Agro, promovidos pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). As inscrições poderão ser feitas até 31 de julho e a inauguração de premiação acontecerá no dia 3 de setembro, em evento na Expointer. O Prêmio Vencedores do Agronegócio e Elas no Agro identificam e valorizam as iniciativas do setor primário que são importantes para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Poderão participar instituições públicas ou privadas e pessoas físicas que estejam operando ou tenham ramificações de produtos e serviços na cadeia do agronegócio. As inscrições de empresa ou projeto pelo site da Federasul.