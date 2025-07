Lançamento do Fórum Atacadista reúne líderes empresariais

Em um cenário marcado por transformações estruturais no mercado e nas formas de consumo, acontece, no dia 4 de setembro, o 1º Fórum Atacadista RS, reunindo o setor para discutir o papel na economia brasileira. O evento acontecerá na Fecomércio/RS, com expectativa de receber 500 participantes. O lançamento oficial do evento aconteceu na noite de quarta-feira (16), no salão nobre do Jornal do Comércio.

Promotor do encontro, o Sindiatacadistas/RS reuniu os principais representantes do setor. De acordo com o vice-presidente da entidade, a ideia de promover o 1º Fórum foi o de ir além do trabalho já desenvolvido, de representatividade, treinamento e qualificação dos associados e colaboradores. “Temos uma pauta maior. Precisamos expandir a atividade do sindicato, para nos apresentarmos à sociedade como uma entidade que tem grande importância no PIB do Rio Grande do Sul. Somos o amortecedor entre a indústria e o consumidor”, destacou.

Para tanto, destacou o executivo, o evento terá palestras com temas atuais da economia, como digitalização, inteligência artificial, comportamento, marketing digital, sustentabilidade e ESG, entre outros. O evento marca um momento-chave para o setor, que historicamente tem sido um elo essencial entre a produção e o varejo, mas que hoje enfrenta pressões múltiplas, coma instabilidade econômica, o aumento da carga tributária, a transformação digital acelerada e uma nova geração de consumidores com expectativas inéditas. O Fórum deverá se repetir anualmente.

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, elogiou a iniciativa inédita do Fórum. “O Sindiatacadista está de parabéns por usar a grande estrutura da Fecomércio para avaliar negócios e desafios. O varejo é o melhor instituto de pesquisa. Todos consomem diariamente. E o setor passa por mudanças, como a necessidade de pagar mais os funcionários, mas sempre com dificuldade. O Fórum valoriza o atacado, que tem a missão de atender os menores”, salientou.

O presidente da Fecomércio, Luis Carlos Bohn, lembrou da defesa incansável pelo Sindiatacadista dos empresários. "A Fecomércio estará sempre ao lado do setor terciário gaúcho", disse, falando da força coletiva das entidades, que supera os desafios. "O Fórum é a prova disso. Será um ambiente de troca e qualificação", acrescentou.

O evento teve a presença do presidente do Sindiatacadista, Zildo de Marchi, além de lideranças empresasriais e representantes sindicais, os patrocinadores do Fórum, entre eles, o Jornal do Comércio. O diretor-presidente do JC, Giovanni Tumelero destacou a importância de o lançamento acontecer no Dia do Comércio.

Com o tema“Qual o futuro do atacado?”, o fórum propõe um espaço qualificado de escuta e construção coletiva de caminhos. A proposta é ir além da conjuntura, lançando um olhar estratégico para os próximos ciclos do setor — ciclos que exigirão capacidade de adaptação, incorporação de tecnologia e novos modelos de gestão.

A programação terá início às 7h30, com o credenciamento dos participantes. A partir das 8h45, inicia-se uma programação dinâmica que reúne palestras, painéis temáticos e momentos dedicados ao networking, fomentando o diálogo qualificado entre os principais atores do setor.

Ao longo do dia, seis nomes de destaque nacional— Ricardo Amorim, Martha Gabriel, Dado Schneider, Rafael Pandolfo, Everardo Maciel e Edson da Silva — conduzirão discussões aprofundadas sobre temas estratégicos como inovação, infraestrutura, tributação e comportamento do consumidor, oferecendo análises consistentes e perspectivas provocadoras sobre os caminhos para o futuro do atacado.

A programação completa pode ser conferida no site oficial: forumatacadista.com.br. É importante salientar, ainda, que as inscrições estão abertas, e as empresas atacadistas associadas ao Sindiatacadistas têm descontos especiais.