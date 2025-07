Três segmentos industriais gaúchos exportam mais de 40% dos produtos aos EUA, aponta Fiergs

tarifa de 50% sobre produtos brasileiros representantes da Fiergs compareceram nesta quarta-feira (16) Diante do anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que irá implementar uma a uma audiência na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para tratarem dos impactos da medida à in dústria gaúcha. A reunião foi conduzida pelo presidente do colegiado, Gustavo Victorino (Republicanos), e o convite realizado por Miguel Rossetto (PT).

Um consenso entre os deputados presentes e os representantes da entidade é da necessidade de que o Brasil, por meio do governo federal e do Ministério de Relações Exteriores, tenha cautela e priorize uma negociação diplomática para que a medida anunciada pelo pre sidente norte-americano não se concretize. Pela carta encaminhada por Trump ao executivo brasileiro, o início da vigência da tarifa será em 1º de agosto.

De acordo com o presidente da Fiergs, Claudio Bier, há empresas no Rio Grande do Sul cujo faturamento de pende mais de 90% do comércio com os Estados Unidos.

“O meu pedido para esta Comissão é que nós tenhamos diálogo. Eu acho que é hora de muita paciência, muita 'engolição de sapo' para nós tentarmos resolver isso, porque para a indústria brasileira, e principalmente para a indústria gaúcha, é fundamental”, afirmou Bier.

Na audiência, o economista-chefe da Fiergs, Giovani Baggio, apresentou um levantamento dos segmentos industriais com maior exposição aos Estados Unidos. Em volume de exportações, o segmento de produtos de metais é o mais atingido – 45,8% das exportações gaúchas em 2024 foram para os EUA -, seguido por Minerais não-metálicos - 44,4% - e máqui nas e materiais elétricos - 42,5%. A indústria de transformação como um todo teve o país norte-americano como destino de 11,2% de seus embarques no ano passado.

Tratando dos ramos industriais, aquele com maior exposição à tarifa é o de armas de fogo, com uma proporção de 85,9% das expor tações para os Estados Unidos. Ele é seguido pelo ramo de transformadores, indutores conversores e sincronizadores – 79,3% - e pelo de peças e acessórios para sistema de freio de veículos - 53,1%. Um destaque apontado na reunião é o ramo de calçados de couro, que é o que mais emprega no RS, e que em 2024 as exportações para os Estados Unidos representaram 47,5% do total.

A Fiergs estima que, na pior das hipóteses, ou seja, em caso de fechamento de diversas empresas dependentes das exportações para o país norte- americano, a tarifa de 50% anunciada por Trump pode resultar em 145 mil desempregos no Rio Grande do Sul .

Conforme o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiergs, Luciano D'Andrea, o trabalho que vem sendo realizado pela entidade é no sentido de avançar em uma negociação para a revogação desta tarifa por parte do governo dos EUA .

“A Fiergs está fazendo diversas articulações, dentro do seu papel constitucional, articulando com a CNI (Confederação Nacional da Indústria), e no momento tentando ajudar da melhor forma possível com informações qualificadas a parte negocial, que é o que cabe agora: negociar a retirada, a revogação desta tarifa, ou adiamento, em um primeiro momento, do prazo (de 1º de agosto)”, afirmou D’Andrea.

O impacto total desta tarifa de 50% para a indústria gaúcha ainda não é calculável, tendo em vista que a carta enviada por Donald Trump ao governo brasil eiro não representa um documento oficial com todas as métricas das taxações a serem aplicadas. Não se sabe, por exemplo, se a tarifa será sobre todos os produtos, ou apenas alguns.