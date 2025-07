Space Adventure Canela recebe acervo do mais jovem astronauta a pisar na Lua

O mês de julho marca os 56 anos do primeiro passo do homem na lua. Em alusão a data, os visitantes do Space Adventure, em Canela, no Rio Grande do Sul, poderão ver de perto um dos itens mais raros e simbólicos da corrida espacial: uma autêntica pedra lunar.

O fragmento faz parte do acervo de Charles Duke, um dos comandantes em terra da Apollo 11 e o mais jovem astronauta a pisar na lua, quando participou da missão Apollo 16.

As rochas coletadas nas missões foram cuidadosamente selecionadas e trazidas à Terra como parte dos esforços para compreender a composição geológica da Lua, além da promoção de estudos comparativos com outros corpos celestes e compreensão do sistema solar.

Além disso, a exposição apresenta jornais, fotografias e trajes originais das missões. A iniciativa permite também “embarcar” no simulador de lançamento e na sala de comando de Houston, “visitar” Marte por meio de ambientes interativos, conhecer cenários imersivos e muita realidade virtual.

O Space conta ainda com um Planetário 4k, que exibe uma produção do Museu Americano de História Natural de Nova Iorque, narrada pela atriz Sônia Braga, e conduz o público em uma jornada pelas estrelas. O espaço tem capacidade para receber mais de três mil visitantes por dia e promete surpreender todas as famílias.

O dia 20 de julho marca 56 anos da histórica frase de Neil Armstrong “é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade”. Ao lado de Buzz Aldrin e Michael Collins, a equipe de astronautas pisou pela primeira vez na lua, numa jornada que durou oito dias e revolucionou a comunidade científica.