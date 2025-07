Novo complexo multifuncional em Canela abre plantão de vendas

O DownTown Canela, novo empreendimento que busca transformar o centro da cidade em um polo de moradia, lazer e comércio, deu mais um passo importante com a abertura oficial de seu plantão de vendas. Localizado na Rua Tenente Manoel Corrêa, o espaço está de frente para o lago do Grande Hotel — uma área de rara beleza natural, mesmo estando em pleno centro urbano.



Um dos destaques do plantão é a maquete física do empreendimento, que permite ao público ter uma visão clara e detalhada do projeto em escala realista. "A maquete é uma oportunidade de enxergar o DownTown como ele será de verdade. É possível visualizar a integração dos blocos, o paisagismo, os acessos e o conceito completo do empreendimento, tudo em miniatura e com riqueza de detalhes”, destaca Pedro Henrique Eick Bronstrup, diretor da Bronstrup, incorporadora responsável pelo projeto.



O DownTown Canela é um complexo multifuncional que une apartamentos de 1 a 3 dormitórios, lojas, operações gastronômicas e infraestrutura de lazer completa. Entre os diferenciais estão piscina térmica, spa com hidromassagem, espaço kids, academia equipada, salão de jogos e um espaço de eventos para uso dos moradores e investidores.

• LEIA TAMBÉM: Cyrela vai construir torres de 75 metros no terreno do IPA em Porto Alegre



Com obras já iniciadas, o empreendimento também se destaca pelas contrapartidas urbanísticas oferecidas à cidade, como o alargamento das ruas Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha e Tenente Manoel Corrêa, além da implantação de uma nova rótula na região — melhorias que vão beneficiar diretamente o tráfego no centro da cidade.



Parceria da Bronstrup e Joal Teitelbaum, o DownTown Canela é mais do que um projeto imobiliário, é um convite para viver e investir no melhor da Serra Gaúcha, com infraestrutura moderna, respeito ao meio ambiente e uma localização estratégica que une conveniência e natureza. Com obras já iniciadas, o empreendimento também se destaca pelas contrapartidas urbanísticas oferecidas à cidade, como o alargamento das ruas Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha e Tenente Manoel Corrêa, além da implantação de uma nova rótula na região — melhorias que vão beneficiar diretamente o tráfego no centro da cidade.Parceria da Bronstrup e Joal Teitelbaum, o DownTown Canela é mais do que um projeto imobiliário, é um convite para viver e investir no melhor da Serra Gaúcha, com infraestrutura moderna, respeito ao meio ambiente e uma localização estratégica que une conveniência e natureza.