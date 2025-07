Terminal da Petrobras em Belém inaugura usina de energia solar

A Transpetro, subsidiária da Petrobras para o transporte de combustíveis, inaugura nesta quinta-feira (17) em Belém sua segunda usina solar, que gerará energia para abastecer o terminal de combustíveis que opera na cidade.

O investimento de R$ 3,2 milhões é parte de um programa para garantir energia renovável para todos os 48 terminais que a companhia opera pelo país. A primeira usina foi inaugurada em abril no terminal de Guarulhos (SP).

A usina de Belém tem potência de 300 kW (quilowatts), o suficiente para abastecer 80 residências. São 480 painéis fotovoltaicos instalados em uma área de 3.000 metros quadrados, que inclui telhados de instalações do terminal. Segundo a Transpetro, a instalação vai reduzir as emissões da empresa em 30 toneladas de gases do efeito estufa por ano, além de gerar uma economia de R$ 400 mil anuais na conta de energia elétrica da unidade.

O terminal de Belém recebe de outros terminais e da refinaria de Mataripe, na Bahia, diesel, gasolina, gás de cozinha, querosene de aviação e combustível usado em embarcações. Em 2024, o terminal de Belém movimentou 2,3 milhões de metros cúbicos de combustíveis e derivados.

"Essa não é uma ação pontual, as decisões que tomamos na Transpetro sempre levam em conta a sustentabilidade, porque nós entendemos a necessidade de fazer escolhas que preservem o planeta", disse, em nota, o presidente da Transpetro, Sergio Bacci.

O gerente executivo de Operação de Dutos e Terminais Norte, Nordeste e Sudeste da Transpetro, Flavio Godinho, diz que a empresa estuda um modelo de auto-geração também para o terminal de Coari (AM) que recebe petróleo e gás de cozinha produzidos pela Petrobras em meio à floresta amazônica.

Mas, para atingir a meta de ser 100% renovável em seus terminais, a empresa negocia parceria em projeto de geração de energia remota. "A gente entende que a infraestrutura elétrica existente pode viabilizar isso. E o mercado já tem expertise em fornecer [energia renovável]", afirmou.

Ele espera que a iniciativa da Transpetro no Pará motive empresas próximas a adotar também a geração renovável. Segundo dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a capital paraense registra somente 38 empreendimentos industriais de micro e minigeração distribuída.

Além da geração renovável, o projeto em Belém inaugura um programa batizado de Terminal + Sustentável, que inclui também investimentos no reúso de água. A unidade recebeu um sistema de captação de água da chuva com capacidade para reaproveitar até 3,6 mil metros cúbicos por ano.

Até o fim do ano, um novo sistema será instalado na área industrial do terminal, com capacidade para mais 1,3 mil metros cúbicos por ano. O investimento, quando concluído, gerará economia de 40% no consumo de água do terminal.

"Lançar o projeto Terminal + Sustentável no Pará, que será a sede de uma das Cúpulas do Clima mais estratégicas dos últimos tempos, evidencia a importância que a nossa gestão dá para a sustentabilidade dos nossos negócios e do planeta", afirmou Bacci.