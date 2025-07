Por enquanto, TAP não projeta o aumento de voos para Porto Alegre

protocolo de intenções firmado com a Secretaria Estadual do Turismo Jornal do Comércio. Antunes diz que serão feitas apresentações sobre o Rio Grande do Sul e serão lançadas campanhas destinadas aos agentes. A ideia é trazer jornalistas, influenciadores e operadores de turismo para conhecer as potencialidades de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Antunes afirma que o trabalho da TAP será oferecer aos clientes um cardápio com produtos do Estado. "O protocolo vai oportunizar que possamos trazer mais turistas da Europa para o Rio Grande do Sul", acrescenta. Com 16 milhões de passageiros no mundo - 2 milhões somente no Brasil -, e com 84 cidades atendidas em 31 países, a companhia aérea TAP, de Portugal, acredita que ovai oportunizar a abertura de novos mercados na Europa. Segundo avaliação do diretor da TAP para as Américas, Carlos Antunes, qa ideia é "atacar os principais mercados europeus". "Não é só Portugal, temos Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido e França. Temos equipes comerciais em todos esses mercados e conhecemos os agentes de viagem que vendem o Brasil e vendem outros destinos concorrentes ao Brasil", destaca em entrevista ao. Antunes diz que serão feitas apresentações sobre o Rio Grande do Sul e serão lançadas campanhas destinadas aos agentes. A ideia é trazer jornalistas, influenciadores e operadores de turismo para conhecer as potencialidades de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Antunes afirma que o trabalho da TAP será oferecer aos clientes um cardápio com produtos do Estado. "O protocolo vai oportunizar que possamos trazer mais turistas da Europa para o Rio Grande do Sul", acrescenta.

Jornal do Comércio - A TAP projeta o aumento de voos de Porto Alegre para Portugal?

Carlos Antunes - A TAP reitera continuamente um crescimento pela procura pelos voos da companhia. Hoje, nós temos 102 voos semanais do Brasil para Europa, neste caso para Lisboa e para o Porto. No caso de Porto Alegre, temos três voos semanais para Portugal desde o dia 1º de abril. Por enquanto, estamos retomando e consolidando as três rotas por semana e no momento em que sentirmos que já existe condições para continuar a crescer com certeza Porto Alegre terá mais voos. Precisamos de procura da rota tanto de um lado (Porto Alegre) quanto do outro (Portugal).

JC - Como a empresa portuguesa está estruturada?

Antunes - A TAP possui 99 aeronaves e conta com oito mil funcionários. Temos uma malha única no Brasil composta por 13 cidades. Temos 16 milhões de passageiros no mundo - sendo que dois milhões são brasileiros. A companhia conta com oito mil funcionários e atende 84 cidades em 31 países. A TAP no Brasil conta com 90 voos semanais no inverno europeu e 100 no verão.

JC - Além do mercado brasileiro, a TAP busca que outros mercados para operar?

Antunes - Os mercados mais importantes para a TAP são o brasileiro e o norte-americano. A TAP voa para os Estados Unidos e para o Canadá a partir de Lisboa. Todos os voos são a partir de Lisboa e do Porto. O Brasil assim como os EUA são os mercados mais importantes para as receitas da empresa.

JC - Os anúncios feitos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, preocupam a companhia aérea?

Antunes - Em aviação, tudo nos impacta: o clima, os pássaros nas rotas de voos, a desvalorização cambial, as guerras e os conflitos. Claro, que a situação socioeconômica que vivem os Estados Unidos é do nosso conhecimento e está sendo monitorada para entendermos de que forma e onde poderemos colocar as aeronaves para atender nossos clientes. Temos operações bastante consistentes nos Estados Unidos e no Canadá num total de 101 voos semanais nos dois países.