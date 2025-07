Câmara rejeita destaques, conclui aprovação da PEC dos Municípios e encaminha matéria ao Senado

A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, no início da madrugada desta quarta-feira, 16, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece limites para o pagamento de precatórios e abre novo prazo de parcelamento de débitos dos municípios com seus regimes previdenciários próprios e com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Foram 404 votos a 67 no segundo turno e 367 votos a 97 no segundo turno. Todos os destaques ao texto foram rejeitados nas duas votações.