Abicalçados tem enfatizado ao governo a importância de negociações com os Estados Unidos

No último dia 9 de julho, os Estados Unidos anunciaram uma sobretaxa adicional de 50%, com vigência prevista para o próximo dia 1º de agosto, para todos os produtos exportados do Brasil aos Estados Unidos, inclusive calçados, comprometendo diretamente a competitividade e o acesso das empresas da Abicalçados no mercado norte-americano. O mercado dos Estados Unidos, historicamente, tem sido o principal destino das exportações de calçados do Brasil, representando mais de 20% das exportações do setor, medidas em dólares.

LEIA MAIS: Supermercados e free shops puxam expansão lojista na Campanha e Fronteira Oeste do RS

A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) acredita que a cooperação e o diálogo são os pilares das relações comerciais de longo prazo. Nesse espírito, desde o anúncio da medida, a entidade vem reforçando, em todas as suas articulações junto aos governos Federal e estaduais, a importância de se priorizar uma negociação eficaz e tempestiva junto ao governo norte-americano, capaz de preservar os fluxos comerciais e a previsibilidade necessária ao ambiente de negócios. Para tanto, foram enviados comunicados à Presidência da República; ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC; e aos governos estaduais e federações das indústrias dos principais polos produtivos da indústria calçadista brasileira.



Na manhã do dia 15 de julho, a Abicalçados, por meio do seu presidente-executivo, Haroldo Ferreira, participou de reunião entre o setor produtivo e o Governo Federal. A pauta era a solução do impasse criado com os Estados Unidos.



No encontro, a palavra de ordem, entoada pelas entidades do setor privado e os representantes do Governo, foi negociação, com o objetivo de demonstrar que nessa guerra tarifária ambos os países perderão, o Brasil e os Estados Unidos. Ficou acertado que, em um primeiro momento, o foco será a busca pelo retorno da sobretaxa de 10% ao produto brasileiro, anunciada em abril. Não logrando sucesso, o segundo passo é solicitar uma prorrogação de mais 90 dias para que a negociação ocorra.



Participaram do encontro comandado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin, as principais entidades representativas do setor produtivo nacional, o ministro da Casa Civil, Rui Costa; a embaixadora e ministra substituta do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e outros representantes do Governo Federal.



Sobre o mercado estadunidense:

Historicamente o principal destino internacional do calçado brasileiro, os Estados Unidos respondem por mais de 20% do valor total gerado pelas exportações do setor. Apesar do cenário internacional adverso, a Abicalçados reporta que o setor vem, ao longo do ano, recuperando as exportações de calçados aos Estados Unidos. No primeiro semestre de 2025, o Brasil exportou US$ 111,8 milhões, equivalente a 5,8 milhões de pares de calçados àquele país, registrando crescimentos de 7,2% e 13,5%, respectivamente, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Neste sentido, uma sobretaxa de 50% interromperia essa recuperação, que inviabilizaria as projeções de crescimento de mais de 4% nos embarques em 2025.