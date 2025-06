Supermercados e free shops puxam expansão lojista na Campanha e Fronteira Oeste do RS

Dois segmentos do varejo puxam a expansão do setor nas Regiões da Campanha e Fronteira Oeste. Um deles, o de supermercados, tem players consolidados que fazem movimentos de crescimento e diversificação. Em outra frente, os free shops brasileiros surfam a onda do câmbio favorável e isenção de tributos, com atração de consumidores tanto do lado argentino como de cidades gaúchas e outros estados. O Rio Grande do Sul é o maior centro desse tipo de comércio no Brasil, localizado na vizinhança da fronteira.

Três grupos puxam negócios de autosserviço alavancado pela alimentação: Peruzzo, Nicolini e Righi, que estão em posições de relevância no ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), na 7ª, 10ª e 11ª posições respectivamente. O Nicolini fez o movimento mais robusto, com perspectiva de escalar lugares do ranking. O grupo, com sede em Bagé, arrematou 11 lojas da bandeira Nacional, cujos pontos foram vendidos pelo Carrefour Brasil. As unidades estão desde Santa Rosa (Missões) até Pelotas (Sul). O valor da transação não foi revelado, e as conversões para a bandeira da Campanha começam em 2025. O Nicolini sairá de 17 lojas (4 atacarejos) para 28.

O "irmão" bajeense Peruzzo, com 27 unidades, também cresce com aquisições na região, renovação e novas unidades com serviços, como refeição pronta, de olho em mais fluxo, além de conceito premium. O grupo Righi, de Santana do Livramento, abriu a 15ª loja com investimento de

R$ 20 milhões e foco na atração de clientes uruguaios e renda mais elevada. O grupo começa este ano também obras do primeiro shopping center da cidade, com injeção de R$ 60 milhões. Em Rio Grande, o grupo Guanabara, 9º do ranking estadual, chegou ao quarto atacarejo GB Mix, com nova e sua maior operação no formato onde foi bandeira BIG. Outra loja será erguida no Cassino.