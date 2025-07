Frasle capta R$ 400 milhões no mercado

De Caxias do Sul O toque de campainha em cerimônia realizada na manhã desta terça-feira (15), na sede da B3, em São Paulo (SP), celebrou a nova oferta de ações da Frasle Mobility. A operação captou cerca de R$ 400 milhões, recursos que irão impulsionar a estratégia de crescimento sustentável e a jornada de internacionalização, além de fomentar a liquidez da ação da companhia. O evento contou com a participação de executivos, conselheiros e colaboradores da Frasle Mobility, da controladora Randoncorp, além de representantes da B3 e membros que atuaram na operação. LEIA TAMBÉM: CCR investe R$1 bilhão para garantir entrega de trechos duplicados da BR-386 neste ano A oferta pública foi dividida em duas modalidades. Uma delas, conhecida como primária, foi de 10.318.748 novas ações ordinárias, correspondente ao montante de R$ 247.649.952. A outra oferta, chamada secundária, resultou na venda de 6.347.919 de ações ordinárias de titularidade da Dramd Participações e Administração, holding que representa a família Randon, controladora da Randoncorp, no montante de R$ 152.350.056, sob a condição do mesmo preço de venda da oferta primária. Multinacional brasileira especializada em soluções para o controle de movimentos, a Frasle Mobility realizou seu IPO em 1971 e vem se caracterizando, cada vez mais, como umaliderança na reposição de autopeças. "O resultado alcançado nessa operação é importante pela receptividade do mercado e representa a assertividade das estratégias e a confiança que transmitimos em todas as ações. Reforça ainda a posição da empresa como umplayerrelevante na indústria automotiva global, e nos dá mais instrumentos para seguirmos com os investimentos necessários para a qualificação das nossas operações e para uma presença internacional sólida", salienta o diretor executivo de negócios, M&A e relações com investidores da Frasle Mobility, Hemerson de Souza. A oferta de ações foi realizada sob a coordenação do BTG Pactual Investment Banking, do Itaú BBA Assessoria Financeira e do Banco J.P. Morgan. Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Itau BBA USA Securities Inc. e pelo J.P. Morgan Securities LLC.