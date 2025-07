Fiergs e sindicatos unificam pauta de negociações com os EUA

O Sistema Fiergs e seus sindicatos industriais filiados elaboraram uma carta conjunta enviada à Confederação Nacional da Indústria (CNI) a respeito das negociações sobre a elevação de tarifas comerciais previstas pelos Estados Unidos para exportações brasileiras ao país. Redigido durante reunião nesta terça-feira (15), o documento solicita, sobretudo, a manutenção da atual tarifa em 10%, a fim de preservar a competitividade das indústrias gaúchas que exportam para o país americano. Se isso não ocorrer, pede a prorrogação por 90 dias do início da vigência da nova taxação e a adoção de medidas compensatórias pelo governo brasileiro para eventuais perdas do setor.

No encontro, o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, relatou ter realizado reuniões com as federações da Região Sul e também com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e outros estados na segunda-feira (14) para tratar sobre o tema. Bier alertou que a situação é muito grave e reforçou que a posição da indústria segue priorizando a negociação e a mediação, com o objetivo de evitar maiores prejuízos ao setor.

“Uma das estratégias que estamos adotando é pedir que representantes dos sindicatos falem com os seus compradores nos Estados Unidos, já que eles também serão muito prejudicados, com dificuldades para encontrar outros fornecedores de uma hora para outra. Buscamos que nossos compradores nos ajudem junto ao governo americano”, ressaltou.

O presidente enfatizou, ainda, o impacto negativo da taxação de 50% para as indústrias do Rio Grande do Sul e do Brasil. Cerca de 10 mil empresas brasileiras exportam para o país americano, segundo principal destino das exportações gaúchas (8,22% do total exportado em 2024).

Para a diretora de Relações Institucionais do Sistema Fiergs, Ana Paula Werlang, o principal ponto é evitar que as tarifas de 50% venham a ser aplicadas sobre os produtos brasileiros: “Estamos preocupados porque há setores que dependem muito dessa exportação para os Estados Unidos, e isso foi levado à CNI. Por isso, estamos investindo na questão técnica, trazendo as diversas pautas que temos na indústria e são relevantes, como a prorrogação”.





Leia a carta enviada à CNI na íntegra:





Ilmo. Sr.

Ricardo Alban

Presidente da CNI





Prezado Presidente:

Em nome da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, vimos por meio desta manifestar nossa profunda preocupação com os impactos da medida anunciada pelo governo dos Estados Unidos, que prevê o aumento de tarifas sobre as exportações brasileiras.

Em reunião emergencial com a Diretoria e Presidentes dos Sindicatos Industriais filiados, na data de hoje, foi debatido o cenário e suas consequências para a competitividade do setor, a empregabilidade e a economia do Rio Grande do Sul.

Como resultado, consolidamos uma posição unificada, expressa nesta carta, com medidas urgentes para mitigar os efeitos dessa decisão:

1. Manutenção da tarifa em 10%, assegurando isonomia com países vizinhos e preservando a competitividade das exportações brasileiras;

2. Prorrogação por 90 dias do início da vigência da tarifa anunciada, permitindo um período de adaptação e negociação;

3. Manutenção das atuais tarifas para mercadorias embarcadas até a data de vigência de eventual alteração;

4. Preservação do bom ambiente de negociação e diplomacia, evitando escaladas protecionistas;

5. Mobilização das indústrias exportadoras brasileiras acionando os seus parceiros comerciais nos EUA para sensibilizar o governo americano, buscando um desfecho favorável;

6. Adoção de medidas emergenciais, como linhas de financiamento, programas similares ao Reintegra, redução de jornada e salário, suspensão temporária de contratos, FGTS e recolhimentos previdenciários.

Diante dos fatos e certos de sua compreensão, a indústria gaúcha permanece mobilizada e comprometida em buscar, em conjunto com a CNI, soluções que preservem nosso setor e a economia do país.

Agradecemos a atenção e reiteramos nossa disponibilidade para colaborar nas ações necessárias.





Cordialmente,

Claudio Bier

Presidente do Sistema Fiergs