Usuários relatam falhas no Caixa Tem no dia de pagamento do PIS

dia de pagamento do benefício para trabalhadores nascidos em setembro e outubro O aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, usado para movimentar benefícios como o abono do PIS (Programa de Integração Social), apresentou instabilidade nesta terça-feira (15),

Usuários relatam dificuldades para fazer o login desde ontem. A plataforma Downdetector, que monitora instabilidades em sites e aplicativos, registrou 119 notificações de usuários às 11h08min. Até a publicação deste texto, a Caixa não havia se pronunciado sobre a falha.

Segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), pouco mais de 3,8 milhões de trabalhadores da iniciativa privada têm direito a este lote do PIS. O último lote de pagamentos será liberado em 15 de agosto, para aniversariantes de novembro e dezembro. Quem já teve o dinheiro liberado, mas ainda não sacou o abono, pode retirar o valor até o dia 29 de dezembro.

O dinheiro é depositado direto na conta do beneficiário, mas quem não tem conta pode receber por meio da poupança digital, no aplicativo Caixa Tem. Caso a instabilidade continue, o trabalhador pode sacar o benefício nos caixas eletrônicos, lotéricas ou agências.

A consulta ao benefício é feita pela Carteira de Trabalho Digital ou no portal Gov.br. Também está disponível o atendimento gratuito pelo número 158, de segunda a sábado, das 7h às 22h, exceto feriados.

O valor do benefício varia de R$ 127 a R$ 1.518, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2023, ano-base do pagamento. Têm direito os profissionais que atuaram formalmente por pelo menos 30 dias naquele ano, com remuneração média de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Também é necessário estar inscrito há pelo menos cinco anos no programa e ter cadastrado corretamente os dados na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) até maio de 2024.