Abono do PIS/Pasep estará disponível nesta semana para nascidos em setembro e outubro

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam a pagar nesta terça-feira (15) o abono do PIS/Pasep para trabalhadores e servidores públicos nascidos em setembro e outubro, e que têm direito ao benefício.

Para clientes dos dois bancos, o dinheiro é depositado na conta aberta na instituição. No caso da Caixa, se não tiver conta, é possível receber por meio da poupança digital, no aplicativo Caixa Tem. No Banco do Brasil, o saque pode ser feito nos caixas eletrônicos.

Os trabalhadores podem receber até um salário mínimo de R$ 1.518 neste ano, desde que cumpram os requisitos para ter o benefício, que tem como base o ano de 2023. O valor pago é proporcional ao número de meses trabalhados.

Os beneficiários têm até o dia 29 de dezembro de 2025 para receber o dinheiro. Caso não façam o resgate, o montante volta aos cofres públicos, mas pode ser solicitado dentro de cinco anos.

Têm direito ao PIS/Pasep em 2025 profissionais da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam formalmente pelo menos 30 dias no ano-base do pagamento, que é 2023, ganhando até dois salários o que dá R$ 2.640.

É preciso ainda estar inscrito há pelo menos cinco anos no programa e que o empregador tenha informado os dados corretos na Relação de Anual de Informações Sociais (Rais) até maio de 2024.

O benefício passará por alterações a partir do ano que vem, caso seja aprovado o pacote fiscal do governo do Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no final do ano passado. Os impactos iniciais, no entanto, serão pequenos até a mudança total em 2035.

Em junho, o Ministério do Trabalho e Emprego pagou o abono a 4,3 milhões de trabalhadores, com a distribuição de aproximadamente R$ 5,1 bilhões. Desse total, R$ 4,5 bilhões serão pagos pela Caixa a 3,8 milhões de beneficiários.

O calendário do abono do PIS/Pasep deste ano foi unificado por mês de nascimento tanto para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público.

O Programa de Integração Social (Pis) é pago pela Caixa aos trabalhadores da iniciativa privada. Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), destinado a servidores, é repassado pelo Banco do Brasil.

A consulta ao benefício é feita pela Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br. Também está disponível o atendimento gratuito pelo número 158, de segunda a sábado, das 7h às 22h, exceto feriados.

Confira o calendário do PIS/PASEP em 2025:

Mês de nascimento - Data de pagamento

Janeiro já pago

Fevereiro - já pago

Março e abril - já pago

Maio e junho - já pago

Julho e agosto já pago

Setembro e outubro 15 de julho

Novembro e dezembro 15 de agosto

Como fazer a consulta ao PIS/Pasep?

Pela internet

Portal Emprega Brasil e clique em "Entrar com gov.br". Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site. Acesse o site oficial doe clique em "". Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site.

Em seguida, clique em "Abono Salarial". Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício



Pelo aplicativo

No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha. Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site.

Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial". Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.



Qual é o valor do abono salarial?

O abono é pago de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base e pode chegar a um salário mínimo, de R$ 1.518 em 2025. O pagamento é de 1/12 sobre o mínimo. Quem trabalha formalmente por um mês recebe 1/12. Quem trabalha os 12 meses recebe o valor cheio.

Por exemplo: o valor para quem trabalhou um mês é de R$ 127. No caso de quem trabalhou 12 meses no ano-base, é pago 100% do salário mínimo.