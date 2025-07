Turma da Mônica leva clima de inverno para o palco da Praça Sansão

Durante a estação mais fria do ano, a Vila da Mônica Gramado apresenta atrações especiais para celebrar o clima típico da Serra Gaúcha e marcar o período das férias escolares. Até o dia 3 de agosto, os visitantes poderão assistir a uma apresentação temática na Praça Sansão e, além disso, vivenciar a experiência “Memórias de Inverno” em um ambiente especialmente preparado para a ocasião.



No show, a Turma se reúne para montar um boneco de neve mágico, capaz de trazer a tão esperada neve para o bairro do Limoeiro, cenário que ganha vida dentro do parque inspirado nos quadrinhos de Mauricio de Sousa. Serão dois shows diários que combinam música, coreografias, interatividade com o público e efeitos especiais que simulam neve.

Além do encontro VIP com a turminha, os visitantes poderão usar cachecóis, toucas e guarda-chuvas temáticas do universo MSP Estúdios. A experiência ainda inclui uma foto digital com os personagens e uma pelúcia colecionável.