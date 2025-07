Fórum gaúcho busca impulsionar mulheres empreendedoras

Evento importante do ecossistema criado para impulsionar o trabalho das empreendedoras do Estado, a 7ª edição do Fórum da Mulher Empreendedora Gaúcha (Fmeg) propõe criar um ambiente inclusivo e favorável ao networking e celebrar a participação das mulheres no mundo dos negócios. A agenda será realizada em Caxias do Sul no dia 9 de julho.

• LEIA TAMBÉM: Confira as dicas de empreendedorismo com Andrea Kohlaursch

De acordo com a presidente do Fmeg, Tânia Costa, serão 22 painelistas em uma atividade 100% feminina. “São muitas mulheres empreendedoras na região Sul, e trazemos empreendedoras de outras regiões do Brasil para ter essa conexão, para realmente fazer sentido a elas. Criamos essas oportunidades para fomentar e fortalecer os valores femininos”, destaca a presidente do Fmeg.

Além do empreendedorismo feminino, serão abordadas pautas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade, entre outras. Assuntos como de saúde, bem-estar, felicidade e espiritualidade também farão parte do evento. "Porque o empreendedorismo feminino também requer esse olhar, e muitas empresas não têm”, detalha Tânia.

Pela primeira vez em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o Fórum vai contar com a participação de nomes da política local, como a secretária da Administração e Inovação, de Caxias do Sul, Grégora Fortuna dos Passos, e da presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Comandante Nádia.



Entre as palestrantes, se destacam Ana Carolina Grings, Diretora de Produtos e Inovação da Picadilly, Aline Eggers Bagatini, CEO da Fruki Bebidas, Agnes Passos, presidente AGAS Mulher e Diretora Executiva do Gauchão Supermercado e Luciana Amaral, da Badesul.



O evento ocorre a partir das 13h30min no Auditório do Bloco A da Universidade de Caxias do Sul (UCS). A programação completa está disponível nas redes sociais do Fórum (@fmeg.oficial) e os ingressos podem ser adquiridos via plataforma Sympla. Durante o evento será feito o lançamento das próximas edições do Fmeg, que acontecerão em Brasília (DF), no dia 4 de setembro, e Gramado (RS), no dia 21 de novembro.

Na tarde desta sexta-feira (4), a dirigente, acompanhada da empresária Silvana Oliveira, entregou o convite oficial ao presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero.