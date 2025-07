BRDE participa do encontro anual do Banco do Brics

Importante parceiro na política de diversificação de recursos que o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) adota nos últimos anos, o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) reuniu governos, líderes empresariais e parceiros para debater os impactos da cooperação multilateral no crescimento econômico e social nas nações do Sul Global. A 10ª Reunião Anual do NDB, que acontece no Rio de Janeiro (RJ), abordou os desafios de financiar o desenvolvimento sustentável e o apoio ao setor da inovação nos países emergentes.

O diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, e o diretor Financeiro do banco, João Paulo Kleinübing, participam do encontro do NDB, que iniciou nesta quinta-feira (3) e antecede a cúpula que receberá chefes de Estado do bloco a partir de domingo (6), também na capital fluminense. A primeira operação entre o BRDE e o chamado Banco do Brics, há pouco mais de dois anos, representou 134,6 milhões de euros em linhas de financiamento em obras de infraestrutura urbana e projetos sustentáveis.

“É uma cooperação estratégica em especial no apoio aos municípios de toda a região Sul. Conseguimos firmar parcerias com diversas prefeituras em obras de pavimentação, drenagem e sinalização viária”, destacou Ranolfo. Para o presidente, ampliar a cooperação multilateral com o NDB será importante para financiar projetos relacionados aos impactos das mudanças climáticas nas cidades.

Um novo pedido já foi aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), colegiado que integra o Ministério do Planejamento e Orçamento. A segunda operação com o NDB corresponderá a cerca de 254,7 milhões de euros e aguarda as últimas definições sobre as regras do financiamento para avançar a negociação. Além de ampliar a possibilidade de crédito para obras nos municípios, a entrada dos recursos poderá auxiliar nos projetos de parceria público-privadas (PPPs) que o banco está liderando nos três estados do Sul do Brasil.

O Brics

O Brics é um grupo formado por 11 países membros e outros parceiros que funciona como foro de articulação político-diplomática do Sul Global e de cooperação em várias áreas. A criação do NDB ocorreu em 2015, durante a sexta cúpula realizada também no Brasil.

A cúpula deste ano deverá discutir temas como cooperação em saúde global, comércio, investimento e finanças, mudança do clima, governança da inteligência artificial, reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança, e o desenvolvimento institucional do Brics.