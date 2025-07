Levantamento aponta queda nos preços do café e do ovo em junho no RS

O Preço da Cesta de Alimentos da Receita Estadual (PCA-RE) permaneceu estável em junho, calculado em R$ 294,96, o que representa uma variação positiva de 0,05% na comparação com o mês anterior. Nos últimos 12 meses, o valor médio teve um aumento de 4,38%, índice inferior à inflação de alimentos registrada pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE ) em junho, que ficou em 6,94%.

O preço do café moído, que vinha pressionando o orçamento das famílias, teve um recuo médio mensal de 2,61% no Estado, sendo vendido a um preço médio de R$ 64,08 o quilo em junho. Na região das Hortênsias, que registra a cesta de alimentos mais cara do Rio Grande do Sul, o recuo foi de 10% no preço do café – a maior queda regional do produto. Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a queda foi de 2,68%, acima da média estadual.



O PCA-RE regionalizado também apresentou poucas oscilações em relação a maio. A Serra registrou a maior alta, com uma elevação tímida de 0,70%. Já a queda mais expressiva ocorreu na Fronteira Noroeste, com recuo de 1,67%. A cesta dos alimentos na Região Metropolitana se manteve estável, fechando junho a um preço médio de R$ 303,47.



Os números estão publicados na última edição do Boletim de Preços Dinâmicos, divulgado mensalmente pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual. O levantamento usa como base os preços registrados nas notas fiscais emitidas pelo varejo para calcular o preço médio dos alimentos no Estado, com recortes por região. O boletim acompanha a variação do valor de 65 alimentos, divididos em 12 grupos, que correspondem aos principais itens de consumo das famílias gaúchas.

• LEIA TAMBÉM: Eduardo Leite assume oficialmente a presidência do PSD no Rio Grande do Sul



Entre os grupos, as frutas registraram a maior queda de preços, com retração de 7% no valor médio em relação a maio. A retração foi puxada principalmente pela laranja e bergamota, que assinalaram redução de 22,7% e 22,0%, respectivamente. A laranja, que foi vendida a um preço médio de R$ 5,40 o quilo em junho, chegou ao seu menor nível de custo nos últimos 12 meses.



Em ritmo de queda, o preço dos cereais e leguminosas recuaram 3,66% em junho. Vendido a um preço médio de R$ 3,98 o quilo, o valor do arroz segue em declínio. O cereal teve uma queda de 4,78% em junho – no acumulado do ano a retração já chega a 27,61%. O feijão preto também teve recuo de 1,67%, sendo encontrado no varejo a uma média de R$ 5,89 o quilo. No acumulado do ano, a redução ultrapassa o patamar de 30%. O arroz e feijão, uma das misturas preferidas das famílias, estão em seu menor nível de preço dos últimos 12 meses.



O grupo de aves e ovos também assinalou recuo médio mensal de 1,47% no período. No Vale do Jaguari, a queda chegou a quase 8%. De acordo com o levantamento, apenas duas regiões do Estado – Produção e Alto Jacuí – tiveram elevação no preço dos itens que compõem o grupo. O preço do ovo de galinha puxou a fila de recuo, com queda de 7% em junho, freando a sequência de aumentos recentes. A retração pode ser explicada, entre outros fatores, pelo aumento da oferta do produto no mercado local devido ao bloqueio das exportações para alguns países, imposto por regras sanitárias após o diagnóstico do caso de gripe aviária em uma granja de Montenegro.



• LEIA TAMBÉM: Custo da energia elétrica para a indústria cresce quatro vezes mais que a inflação no Brasil, aponta Abrace A retração foi puxada principalmente pela laranja e bergamota, que assinalaram redução de 22,7% e 22,0%, respectivamente. A laranja, que foi vendida a um preço médio de R$ 5,40 o quilo em junho, chegou ao seu menor nível de custo nos últimos 12 meses.Vendido a um preço médio de R$ 3,98 o quilo, o valor do arroz segue em declínio. O cereal teve uma queda de 4,78% em junho – no acumulado do ano a retração já chega a 27,61%. O feijão preto também teve recuo de 1,67%, sendo encontrado no varejo a uma média de R$ 5,89 o quilo. No acumulado do ano, a redução ultrapassa o patamar de 30%. O arroz e feijão, uma das misturas preferidas das famílias, estão em seu menor nível de preço dos últimos 12 meses.. No Vale do Jaguari, a queda chegou a quase 8%. De acordo com o levantamento, apenas duas regiões do Estado – Produção e Alto Jacuí – tiveram elevação no preço dos itens que compõem o grupo. O preço do ovo de galinha puxou a fila de recuo, com queda de 7% em junho, freando a sequência de aumentos recentes. A retração pode ser explicada, entre outros fatores, pelo aumento da oferta do produto no mercado local devido ao bloqueio das exportações para alguns países, imposto por regras sanitárias após o diagnóstico do caso de gripe aviária em uma granja de Montenegro.

Aplicativo Menor Preço ajuda a economizar nas compras

Gratuito, o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha permite que o consumidor pesquise o preço mais baixo praticado pelo varejo para cada item. A busca pode ser feita por proximidade, num raio entre 1 a 30 quilômetros, o que ajuda a reduzir o custo de deslocamento e a fomentar o comércio local. Ao clicar no resultado da pesquisa, o usuário tem acesso ao endereço e ao telefone da loja, o que pode ajudar a confirmar o preço praticado e evitar deslocamentos desnecessários.