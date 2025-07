Construsul deverá receber mais de 32 mil visitantes

A 26ª Feira Internacional da Construção (Construsul) deverá movimentar cerca de R$ 1 bilhão em negócios na edição que acontece entre os dias 22 e 25 de julho no Centro de Eventos da Fiergs. A organização do evento projeta também a visita de mais de 32 mil pessoas, número maior do que a edição anterior, limitada pelas consequências das enchentes de abril e maio do ano passado.

“Esta será a edição da normalidade, com o retorno da nossa indústria e com o aeroporto aberto”, festejou Ricardo Richter, diretor da Sul Eventos, promotora da 26ª Construsul. Nessa edição, explica Richter, serão 300 estandes, espalhados em 20m2, com empresas dos três estados do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás. Entre elas, 30 são estreantes no evento, considerado o maior da América Latina no setor, o que vem chamando atenção de visitantes de países como Uruguai e Argentina.

Em visita ao Jornal do Comércio, o diretor destacou que, na última edição, o volume de negócios foi marcado pela procura de acabamentos, em função das perdas com a enchente. Neste ano, a organização espera aumento nos negócios com produtos de infraestrutura. “A Construsul é um evento de aceleração de negócios, oferecendo um mix completo, desde a fundação, até o acabamento, sempre acompanhando as tendências do mercado”, observou. Dando como exemplo a inovação, Richter lembrou que, há cerca de uma década, as placas solares estavam entre os itens mais procurados. Hoje, a curiosidade se dá por softwares e produtos com nova composição, como vergalhões em fibra de vidro e grafeno, que diminuem em cerca de 70% a logística. “São produtos que impactam na construção e na sociedade. Além disso, muitas empresas esperam a feira para fazer lançamentos”, destaca.

Além das oportunidades comerciais, o evento se firma como espaço de atualização técnica e debate das principais tendências e desafios do setor. A feira também oferece programação técnica voltada para o desenvolvimento dos profissionais e fortalecimento do setor. O evento contará com seminários, congressos e workshops gratuitos, realizados em parceria com entidades e empresas, como forma de atualização e troca de conhecimento em áreas como inovação, sustentabilidade, eficiência energética, industrialização da construção e desafios para o futuro. Entre as atrações paralelas, está o 11º Seminário de Inovação e Tecnologia da Construção, com temas que envolvem Funding no mercado imobiliário, carros elétricos, construção a seco e drenagem urbana, entre outros.

Os organizadores esperam um movimento maior na edição da feira neste ano em função do crescimento do mercado, com expectativa de crescimento de 2,3% em 2025, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBic). O setor da Construção Civil está entre os maiores responsáveis pela geração de emprego no Brasil. No primeiro trimestre deste ano, mais de 100 mil vagas formais foram criadas, elevando para quase 3 milhões o número de trabalhadores com carteira assinado.

A Construsil acontece de 22 a 25 de julho, no Centro de Eventos da Fiergs, de terça a quinta-feira das 13hàs 21h, e, na sexta-feira, das 13h às 19h.