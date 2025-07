ABS-RS lança projeto para a promoção do vinho gaúcho

De Caxias do Sul

Com o objetivo de fomentar a economia e levar conhecimento técnico sobre vinhos elaborados em diferentes regiões do Estado, a Associação Brasileira de Sommeliers no Rio Grande do Sul (ABS-RS) desenvolveu o projeto Caminhos do Vinho Gaúcho. O primeiro encontro ocorre nesta quarta-feira (2), a partir das 19h30min, no restaurante Buon Giovanni, em Erechim.

LEIA TAMBÉM: Vale dos Vinhedos vai ganhar memorial sobre a produção de vinho

A proposta é apresentar à população as possibilidades culturais e econômicas que a bebida traz por meio de uma série de masterclasses presenciais voltadas ao fortalecimento da cultura do vinho. "O vinho é uma grande oportunidade de emprego, não apenas no campo, na vinícola ou no enoturismo, mas também no setor de bares e restaurantes", afirma Caroline Dani, presidente da ABS-RS.



A iniciativa itinerante percorrerá quatro cidades entre os meses de julho e setembro: Erechim, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas. "Um dos objetivos é fazer o povo gaúcho aprender mais sobre os produtos feitos no Estado, fortalecendo a identidade e cultura", acrescenta a presidente. Os rótulos selecionados para cada um dos encontros são elaborados em diferentes regiões do RS.



Outro objetivo é o incentivo à qualidade profissional e ao desenvolvimento de novas frentes econômicas ligadas ao vinho. "O projeto abre espaço para que as pessoas se conectem com o setor, seja por meio da hospitalidade, do turismo ou até mesmo da educação. O vinho é um mercado em expansão que oferece oportunidades reais de crescimento para quem se especializar na área", assegura.



As aulas terão duração média de 1h30min, com investimento de R$ 50 para associados da entidade e R$ 100 para o público em geral. A iniciativa tem o apoio do Sicredi e do Consevitis (Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Rio Grande do Sul). Inscrições em absrs.com.br/caminhosdovinhogaucho.