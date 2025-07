Governador Eduardo Leite cumpre agendas oficiais em Lisboa e Paris

O governador Eduardo Leite embarca na madrugada de quarta-feira (2) para a Europa, onde participará de três dias de agendas oficiais em Lisboa e Paris com temas estratégicos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A viagem contempla debates sobre saneamento, adaptação às mudanças climáticas, políticas públicas para populações vulneráveis e parcerias com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). De acordo com o site do governo, até 6 de julho, o vice-governador Gabriel Souza assume como governador em exercício.

Na capital de Portugal, Leite será, na quinta-feira (3), um dos palestrantes do 13º Fórum de Lisboa, um dos principais espaços de discussão jurídica e institucional do mundo lusófono. No painel “Saneamento básico: universalização e adaptação às mudanças climáticas”, o governador apresentará o contexto e os avanços do RS na área, reforçando a experiência do Estado na regulação, atração de investimentos privados e estruturação de projetos com foco em resiliência climática.



Em Paris, a agenda se concentra em duas frentes: na Unesco, sexta-feira (4); e na Expo Favela Innovation, no sábado (5).



