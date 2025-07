Campos Neto começa como vice-chairman e chefe global de Políticas Públicas do Nubank

O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, começou oficialmente no Nubank como vice-chairman e chefe global de Políticas Públicas da fintech, anunciou o banco digital nesta terça-feira (1).

Campos Neto também será um membro não independente do conselho de administração da Nu Holdings, a empresa que controla as operações da fintech no mundo. O ex-presidente do BC vai se reportar diretamente a David Vélez, fundador e CEO do Nubank.

O ex-presidente do BC vai "apoiar o programa de expansão internacional do Nu e o relacionamento com reguladores financeiros globais", afirma o comunicado. Além disso, vai representar a fintech em fóruns e conselhos internacionais, "contribuindo para desenhar a estratégia de negócios de longo prazo do Nubank".

LEIA MAIS: Vendas de veículos eletrificados batem recorde no Estado



O Nubank anunciou a contração de Campos Neto no início de maio. O executivo só assumiria os postos depois do fim da quarentena pós-BC, terminada neste 1º de julho. Na época do anúncio, a contração causou desconforto entre os bancos tradicionais, conforme informou à reportagem. Na condição de anonimato, fontes do setor disseram que no comando do BC, Campos Neto teria favorecido a fintech em discussões regulatórias.

Campos Neto foi presidente do Banco Central entre 2019 e o final de 2024. Durante este período, no governo de Jair Bolsonaro, o Congresso aprovou a independência da instituição e um dos marcos de sua gestão foi o avanço em discussões de tecnologia para o setor financeiro. Os principais marcos foram o lançamento do Pix, além do Open Finance e da expansão dos bancos digitais no contexto da pandemia de Covid-19. Antes do BC, Campos Neto fez carreira no mercado financeiro, com passagens pelo Santander, Claritas Investments e Bozano Simonsen.