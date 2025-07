Governo paga primeiro lote de benefício do Volta por Cima para atingidos pelas chuvas de junho

Na segunda-feira (30), foram depositados os recursos do primeiro lote do programa Volta por Cima destinado a famílias vítimas das chuvas intensas e enchentes no Rio Grande do Sul no período de 14 a 20 de junho de 2025. O benefício foi creditado no Cartão Cidadão de 572 famílias dos municípios de Canoas e Jaguari.

O valor do lote soma R$ 1,14 milhão em apoio financeiro concedido pelo Executivo gaúcho. Foram destinados R$ 2 mil para famílias desabrigadas ou desalojadas, de acordo com os seguintes critérios:



• ter sido desabrigada ou desalojada em razão das chuvas intensas e enchentes ocorridas entre 14 e 20 de junho de 2025, conforme Decreto 58.235;

• residir em município com decreto de situação de emergência ou calamidade pública homologado pelo governo do Estado;

• ter sido identificada como moradora de área atingida a partir de mapeamento realizado pelo governo estadual;

• constar no Cadastro Único (CadÚnico) na condição de pobre ou extremamente pobre, com atualização nos últimos 12 meses.

Para saber se foram contemplados com o benefício nesse primeiro lote, os cidadãos podem fazer a consulta pelo número do CPF no site do Volta por Cima.



Até o momento, Canoas e Jaguari são os únicos municípios com decreto de situação de emergência ou calamidade pública reconhecido pelo governo do Estado. A expectativa é de que nos próximos lotes de pagamento haja mais cidades com beneficiários, à medida que forem sendo homologados decretos de outros municípios pelo Executivo estadual. O valor total dos recursos disponibilizados pelo governo gaúcho para esta edição do Volta por Cima soma R$ 4 milhões, podendo ser ampliado conforme o número de famílias atingidas.

Locais de entrega



• Jaguari: Agência Banrisul (Avenida 7 de Setembro, 340)

• Canoas: para beneficiários com nome iniciado pelas letras A até J – Agência Banrisul (Rua 15 de Janeiro, 221) – e para beneficiários com nome iniciado pelas letras K até Z – Agência Banrisul Canoas (Rua Tiradentes, 57).