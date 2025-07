Fundopem Recupera é prorrogado até o fim do ano

O Fundopem Recupera foi prorrogado para atender as indústrias impactadas pelos eventos climáticos de 2024. O primeiro prazo concedido terminava nesta segunda-feira (30) e foi estendido até o dia 31 de dezembro deste ano, dando um novo fôlego para adesão das empresas a um dos principais instrumentos de incentivos para o setor industrial. A decisão partiu de uma reunião que ocorreu neste fim de semana, com o governador Eduardo Leite, vice-governador Gabriel Souza, secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

O programa é uma modalidade do Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul tradicional e foi ajustado para atender essa demanda. Polo, que coordena o programa, destaca que esse é um pleito do segmento empresarial e das federações. Essa modalidade tem condições especiais para beneficiar empreendimentos prejudicados pelas enchentes, com enquadramento mais adequado a esse cenário do que o Fundopem tradicional.



"Trabalhamos intensamente junto ao subsecretário da Fazenda, Ricardo Neves, pela dilatação do prazo e estamos muito confiantes de que será uma grande oportunidade para as empresas que desejam investir e ainda não tinham procurado o Fundopem Recupera. Teremos mais seis meses para incluir novos projetos, que além de investimentos, irão gerar empregos e ajudar não só na recuperação, mas também no crescimento do Estado", afirmou.



O Fundopem Recupera fecha o primeiro semestre com 39 projetos aprovados com investimentos de R$ 1,1 bilhão e mais 121 projetos em fase de análise.