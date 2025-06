Rio Grande do Sul tem crescimento de 56% em vagas formais

O Rio Grande do Sul registra 73.861 novas vagas de emprego formal entre janeiro em maio. Relacionado ao mesmo período de 2024, significa crescimento de 56%, e deixa o Estado com o quarto maior saldo positivo no País, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Em maio, o RS foi o único estado a apresentar redução de vagas de carteira assinada, com 115 vagas negativas, com 132.690 contratações e 132.805 desligamentos. No relatório, o saldo tem uma variação relativa de 0%. Segundo o chefe da Seção de Informação e Pesquisa da FGTAS, Juliano Almeida, os números representam estabilidade no total de vínculos de trabalho.

Segundo Almeida, o número negativo é, em parte, por demissões sazonais do setor agropecuário. "Há um volume bastante elevado de contratações no início do ano, em virtude da colheita da maçã, e no término dessa colheita, tem um volume alto de desligamentos. Vemos que os municípios que mais tiveram, demissões nesse nesse período, foram justamente Vacaria e Bom Jesus, que são municípios com uma produção de maçã bastante elevada."

De acordo com os dados do Caged, os setores de maior crescimento de vagas em maio foram serviços (+2.307), indústria (+415) e construção civil (+355), e os com as maiores perdas, agropecuária (-3.102) e comércio (-90). Os cinco municípios com maior número de vagas formais criadas em maio foram: Porto Alegre (1.397), Canoas (562), São Leopoldo (329), Erechim (238) e Triunfo (224).

Almeida cita que o Rio Grande do Sul ainda passa por recuperações pós as enchentes de 2024, que tiveram grande impacto no mercado de trabalho gaúcho - o Estado perdeu cerca de 22.180 vagas negativas em maio de 2024, segundo dados do Caged. Porém, desde então, tem tido resultados positivos.

"Nesse período de de janeiro a maio, o setor da construção foi o segundo que mais cresceu em termos percentuais, variou positivamente em 2,7%, atrás da indústria. É um setor que vem crescendo bastante, por exemplo, em Canoas, segundo município com maior saldo em maio, e com melhor resultado de construção civil". Ele destaca que o aumento de empregos no setor de construção civil estão relacionados a obras de reconstrução."Esses resultados ainda estão bastante relacionados com os efeitos dos eventos climáticos extremos", explica.

Ele destaca também o crescimento da Serra Gaúcha, em especial as cidades de Gramado e Canela, como uma recente recuperação dos impactos da enchente. "A região das Hortênsias, que tem foco em turismo, somente agora recuperou o nível de emprego formal anterior aos eventos climáticos. O impacto do [fechamento] do aeroporto fez com que essa recuperação fosse mais lenta e se concretizasse apenas agora, no começo do inverno, que é quando a movimentação de turistas na região aumenta."