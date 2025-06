Economia Criativa compõe 3% do PIB gaúcho

Gestores públicos demoraram algumas décadas para reconhecer criatividade, cultura e tecnologia como propulsores do desenvolvimento econômico. Criado no início dos anos 90, o conceito de Indústria Criativa foi sendo consolidado no Brasil nos últimos anos, chegando, em 2023, a uma parcela de participação de 3,59% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Paulo Herrmann deixa cargo de CEO e assume nova função na Fiergs LEIA MAIS:

A potência do PIB criativo no país fica ainda mais evidente em estados como São Paulo (5,3%) e Rio de Janeiro (5,2%), com participações acima da média nacional (3,6%). O Rio Grande do Sul aparece na sexta colocação com uma fatia no PIB de 3%. Os números fazem parte do Mapeamento da Indústria Criativa 2025, estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), em sua 8ª edição. A publicação registra também o crescimento de empregos, superando a marca de 1,26 milhão de profissionais no mercado formal.

O crescimento econômico gerado pelo setor, impulsionando, sobretudo, pela geração de emprego e renda, motivou os dois primeiros estados da lista a criarem órgão específicos. São Paulo e Rio de Janeiro possuem secretarias estaduais responsáveis por programas de fomento a áreas como cultura, inovação, pesquisa, tecnologia e moda, entre outros.

No Rio Grande do Sul, a Secretaria da Cultura (Sedac), criou em 2013 o Programa RS Criativo. O trabalho, segundo a coordenadora Juliana Sehn, tem sido o de centralizar as ações de dez secretarias estaduais e dos municípios no Estado. “Precisamos reforçar o que temos feito e centralizar, dentro de um plano estratégico, as quatro grandes áreas”, observou, citando Cultura, Mídias, Tecnologia e Criações Funcionais. Juliana destaca a importância de políticas intersetoriais estruturadas, que possam articular todas as áreas em todas os órgãos administrativos.

De acordo com a coordenadora, a participação da Indústria Criativa no PIB gaúcho se assemelha à fatia da indústria automobilística local, e, ainda, teria espaço para crescer. “Temos potencial de desenvolvimento e de representatividade. O que falta é colocarmos dentro de um pacote. Nos municípios, existem muitas ações, mas que não se entendem por indústria criativa”, ressalta.

Conforme dados do Observatório Itaú Cultural, a participação no PIB de 2022 chegou a R$ 8,3 bilhões com 74 mil empregos formais. Para expandir esses números, o programa pretende consolidar a economia criativa como eixo estratégico, impulsionando talentos, fomentando inovação, gerando dados estratégicos e conectando comunidades criativas.