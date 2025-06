Paulo Herrmann deixa cargo de CEO e assume nova função na Fiergs

Após liderar transformações no Sistema Fiergs, Paulo Herrmann deixa o cargo de CEO e passa a atuar como consultor estratégico da Federação e assessor especial da presidência do Sistema Fiergs. A informação foi divulgada em nota no início da noite desta quarta-feira (25), pela assessoria de comunicação da Fiergs.

Durante a gestão Herrmann, de acordo com o texto divulgado, foram implementadas mudanças como "a implantação do modelo de gestão integrada Sesi/Senai/IEL, a modernização da identidade institucional e o fortalecimento da interiorização das ações do sistema".

Claudio Bier, presidente da entidade "Paulo Herrmann foi, é e será fundamental no processo de transformação e evolução que nossa gestão está implementando na Fiergs", afirmou, de acordo com a nota divulgada.

Além da nova função interna, Herrmann também recebeu um convite para contribuir em nível nacional em uma importante posição vinculada ao seu profundo conhecimento e trânsito junto ao agronegócio — setor no qual construiu sólida reputação ao longo de sua carreira. Mais informações sobre esse movimento serão conhecidas em julho.

A transição, planejada, marca o encerramento de um ciclo de mudanças estruturantes e o início de uma nova etapa, com foco na continuidade e consolidação da evolução do Sistema Fiergs, conclui a nota divulgada pela entidade.