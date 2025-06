Sindienergia-RS estima primeira licença para projeto eólico offshore gaúcho em 2026

A primeira licença prévia para um projeto de energia eólica offshore (no mar) no Brasil concedida recentemente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para o empreendimento Sítio de Testes de Aerogeradores Offshore, que será implantado no litoral do município de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, entusiasmou os agentes desse setor. No caso gaúcho, a presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Daniela Cardeal, calcula que a perspectiva é que um licenciamento similar ocorra já em 2026.



“Se sair alguma coisa neste ano só temos que comemorar, mas o mais provável é no próximo”, afirma a dirigente. Ela lembra que os projetos mais maduros no Rio Grande do Sul têm uma escala maior, sendo mais complexa a questão do licenciamento. O empreendimento potiguar terá uma capacidade de apenas 24,5 MW (hoje, a potência eólica instalada no Brasil, que apresenta apenas parques em terra, é de cerca de 33,7 mil MW).

Apesar de ser relativamente pequena, a usina offshore no Nordeste representa uma grande conquista para o setor eólico nacional, frisa Daniela. “Esse projeto servirá de modelo para outros empreendimentos, é uma referência muito importante”, enfatiza.

Planejamento Espacial Marinho (PEM) Sul. A ação, liderada pela Marinha brasileira, mapeará as atividades e possibilidades apresentadas na costa marítima gaúcha, catarinense e paranaense. A iniciativa será replicada em outras regiões do País, mas o Sul será o primeiro a ter a medida concluída, em fevereiro de 2027 A representante do Sindienergia-RS acrescenta que, particularmente para o Rio Grande do Sul, uma ferramenta que deve facilitar, futuramente, licenciamentos de complexos offshore, é a elaboração doA ação, liderada pela Marinha brasileira, mapeará as atividades e possibilidades apresentadas na costa marítima gaúcha, catarinense e paranaense. A iniciativa será replicada em outras regiões do País, mas o Sul será o primeiro a ter a medida concluída,