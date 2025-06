Prêmio Exportação RS anuncia os vencedores de sua 53ª edição

O Conselho do Prêmio Exportação RS divulgou nesta quinta-feira (26), a lista das empresas que se destacaram no cenário exportador em 2024. Ao todo, 60 organizações serão reconhecidas por sua competência de mercado, visão estratégica e contribuição para o fortalecimento da economia do Rio Grande do Sul. A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no dia 14 de agosto, na Casa NTX, em Porto Alegre.

“Reconhecemos a enorme relevância do Prêmio Exportação, que vai muito além de uma celebração anual. É gratificante ver como, a cada edição, as empresas exportadoras gaúchas compreendem que esse reconhecimento representa um compromisso contínuo. Durante todo o ano, atuamos lado a lado com essas organizações, oferecendo suporte por meio de palestras, eventos e informações de alta qualidade, consolidando o prêmio como uma referência fundamental para o setor exportador do Rio Grande do Sul”, destaca Rafael Biedermann Mariante, presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS.



Para Edmilson Milan, CEO do Prêmio Exportação RS, “o desempenho das empresas gaúchas em 2024 reafirma o protagonismo do Estado no comércio exterior brasileiro. No último ano, as exportações gaúchas somaram US$ 21,9 bilhões, evidenciando a força do setor e o compromisso das organizações com a inovação e a competitividade internacional, mesmo em um ano atípico devido às enchentes”, pondera.



O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Correios, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, FIERGS, Transforma RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS.

Confira a lista completa das empresas vencedoras abaixo



Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies

HD Parts

CLX GROUP

Priority Automotive

Destaque Serviços de Suporte à Exportação

AMRG - CARGONAVE GROUP

Luber Gestão de Riscos Logísticos

Interlink Cargo

Euro-América

Transportadora Real 94

Pibernat

Kuehne+Nagel

MBX GLOBAL SERVICES

CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL

GRUPO ORION MARÍTIMA

Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande

Terminal Graneleiro S.A - TERGRASA

Efficienza Negócios Internacionais

Destaque Setorial | Indústria

Hyva do Brasil

Peccin

Finger Ambientes Personalizados

Dubai Alimentos - Distinção Ouro

Grupo Crisdu

STIHL

FORBAL AUTOMOTIVE

Tecnovin

Calçados Beira Rio SA

Unylaser Produtos e Componentes Metálicos

Fante Bebidas

Taurus Armas S.A.

Docile

NOKO QUÍMICA - Distinção Diamante

TDK

CMPC Brasil

Nutrire Indústria de Alimentos Ltda

MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS

Maxiforja Componentes Automotivos Ltda - Distinção Diamante

Randon - Distinção Diamante

Vibra Foods

Termolar

FCC

VENCE TUDO

Bebidas Chiamulera

Destaque Setorial | Agro

Cooperativa Vinícola Aurora - Distinção Diamante

SLC Agrícola S.A.

Salton

Supra

ODERICH

3tentos

Divinut

Be8

RAR Agro & Indústria

Destaque Setorial | Serviços

Interact Solutions

Destaque Inovação Tecnológica

AEL SISTEMAS

Destaque Branding Internacional

Marcopolo

PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SA

DaColônia

MARIA PAVAN

Premium International Freight Agency

Destaque Pequeno Desbravador Internacional

David Rivillo - Pasta Design

Economia Criativa

Druzina Content