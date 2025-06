Qualidade dos tecidos comercializado é a marca da Dabdab, diz gestor da loja

A loja Dabdab faz parte da história de Porto Alegre pela qualidade dos tecidos que comercializa na rua Voluntários da Pátria, segundo avaliação de Sérgio Martins, gestor da Dabdab e funcionário mais antigo da loja fundada em 1925 por Elias Kalil Dabdab - que faleceu em 2016. O estabelecimento comercial enfrentou duas enchentes na rua Voluntários da Pátria - 1941 e 2024. As histórias do centenário da empresa que serão comemorados no dia 23 de dezembro deste ano foram contadas por Martins, 68 anos, durante o Bom Dia Associado da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) realizado nesta quinta-feira (26) no Palácio do Comércio, em Porto Alegre. "A qualidade dos tecidos como o linho é o ponto forte da nossa comercialização", comenta. O evento contou com a participação de Janaína Crespo, integrante do Conselho Superior da ACPA.

Com 40 anos de empresa, Martins é quem comanda o negócio atualmente com mais seis funcionários. "Acompanhei a trajetória da empresa por muitos anos na área administrativa. Porém, acabei cuidando de todo o funcionamento da loja após o falecimento do proprietário Elias Kalil Dabdab", destaca. O gestor recorda que muitas pessoas visitam a loja na Voluntários da Pátria e afirmam que o local tem cheiro de "cinema antigo" e de "naftalina", recorda.

Desde 1950, a loja de tecidos está no número 4 da rua Voluntários da Pátria, esquina com a Praça XV, no Centro Histórico de Porto Alegre. Antes, o estabelecimento funcionou em outros três endereços: em 1925 na rua da ladeira (atual rua General Câmara, número 39) e na própria Voluntários da Pátria nos números 100 (1930) e 71 (1940). A Dabdab foi fundada em 23 de dezembro de 1925 pelo imigrante sírio Raphael Kalil Dabdab, nascido na Cidade de Antiochia, na Síria. Ele chegou a bordo de um navio da Companhia Lloyd, já com a profissão de alfaiate. Antes de chegar a Porto Alegre, Dabdad passou dois anos no Rio Janeiro. Até 2016, Elias Dabdab, filho do fundador, comandou a empresa.

Entre os momentos mais difíceis de funcionamento da loja apontados por Martins está a enchente de maio de 2024. "Achei que não conseguiríamos voltar a funcionar. A água chegou a 1,5 metro de altura e perdemos quase todo o nosso estoque de tecidos que estava no primeiro andar", lamenta o gestor. Em 2020, a loja enfrentou a pandemia da Covid-19. Nesse período, o estabelecimento comercial confeccionou máscaras como forma de manter o negócio. Outa pancada, segundo Martins, veio com a enchente de maio do ano passado. "A água chegou a 1,5 metro aqui. Nunca imaginamos que alcançaria esse nível. Não houve aviso nenhum. Foram 19 dias da loja debaixo d'água", acrescenta.

Sobre o trabalho do alfaiate, Martins afirma ser uma profissão em extinção assim como o retratista e o sapateiro. "No passado, o alfaiate era um profissional indispensável para quem tinha a necessidade de uma roupa de qualidade. Funcionários públicos, bancários e uma infinidade de profissionais tinham de usar uma roupa clássica, composta de calça e paletó", comenta. A loja oferece linhos, casemiras, lãs frias, tricolines. O gestor de Dabdab afirma que muitas lojas que atuavam no seguimento de tecidos diversificaram para cama, mesa e banho ou encerraram suas atividades como a Casa X na rua Marechal Floriano Peixoto.