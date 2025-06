Evento celebra posse da nova diretoria e os 95 anos da Sociedade de Engenharia do RS

Com a casa cheia e clima de reencontro, nesta quarta-feira (25), a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) celebrou a posse da nova diretoria eleita para o biênio 2025–2027, comemorou seus 95 anos de fundação e lançou uma edição especial da Revista Sergs que foi distribuída ao público.

Durante o almoço comemorativo, tomaram posse o engenheiro civil Leonardo Treiguer como presidente, a engenheira civil Tatiana Gomes Tedesco como 1ª vice-presidente e a engenheira civil Carolina Bottini Anzolch como 2ª vice-presidente. As duas foram aplaudidas durante discurso por constatarem que são as primeiras mulheres a ocupar cargos na presidência da entidade, marcando um momento simbólico de avanço na representatividade.

O evento reuniu associados, conselheiros, representantes do meio acadêmico, convidados do setor empresarial e autoridades públicas. Entre os presentes estavam o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, que representou o prefeito Sebastião Melo; a presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Comandante Nádia; além de lideranças de entidades de classe. Entre elas, Cláudio Teitelbaum, presidente do Sinduscon-RS; o engenheiro Fábio Chaves, representando o CREA-RS; e o presidente do SICEPOT-RS, Rafael Sacchi, que destacou o momento positivo das finanças do Estado para a reconstrução e reforçou o compromisso das entidades com uma atuação conjunta e técnica nos desafios que se impõem.A nova gestão assume com a, promovendo discussões sobre temas como mobilidade urbana, infraestrutura, habitação e desenvolvimento sustentável.