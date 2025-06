Gravataí lança novo portal para atração de investidores

Gravataí, na Região Metropolitana, tem agora um portal que serve como vitrine para atração de novos investimentos ao município. O Invest Gravataí, que já está no ar (investgravatai.com.br) foi apresentado oficialmente na manhã desta quarta, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Gravataí (Codes).

Quem apresentou todo o projeto foi o prefeito Luiz Zaffalon. Não foi à toa. Como um verdadeiro gerente dos investimentos atraídos pela cidade, o contato direto para potenciais investidores, quando clicam no novo site, é o número do prefeito.



“Eu sempre fiz questão de receber no meu gabinete e tratar diretamente com interessados em investir na nossa cidade. Com o Invest Gravataí, não muda essa lógica. A partir deste primeiro contato comigo, eu recebo o masterplan e aciono o nosso Comitê de Atração de Investimentos para análise”, explica Zaffalon.



A partir do novo portal, é possível conhecer as características do município, como definido pelo governo local, que está “no coração do Mercosul”. São 1 mil quilômetros, no máximo, de distância até cada uma das grandes metrópoles do Mercosul. Considerada a quarta maior economia gaúcha, e com a segunda maior longevidade no Rio Grande do Sul, tendo expectativa de vida de 76,7 anos, Gravataí mostra-se ao mercado como um lugar ideal para investir e viver.



“Atualizamos todas as leis de inovação, e posso assegurar que são as mais modernas do País, com a possibilidade de se adaptar a qualquer cenário”, assegura o prefeito.



No conjunto de leis para atração de investidores, há isenção ou redução de alíquotas em até cinco anos, com possibilidade de até dez anos, o IPTU verde e linhas de crédito para empreendedores. E há ainda a “lição de casa” nos investimentos em infraestrutura.



Nos últimos quatro anos - o primeiro governo Zaffalon - foram investidos R$ 250 milhões pelo município. Foram mais de 70 quilômetros pavimentados. A meta neste segundo governo é chegar a R$ 300 milhões. Há ainda o Plano Diretor de Drenagem Urbana, em fase final de elaboração.



Cidade privilegiada pela capilaridade de rodovias - e também por isso um polo logístico -, Gravataí está a 15 minutos do Aeroporto Salgado Filho. Entre os aportes ainda em execução, por exemplo, está a duplicação da ERS-030 em trecho municipalizado. E ela segue a lógica de abrir caminhos para os investimentos.



“Nós assumimos a duplicação do trecho a partir da demanda da Prometeon, que precisa escoar a produção com saída direta para a Freeway, sem passar por dentro da cidade. E com isso, ampliamos ainda mais a área propícia para investir na cidade”, comenta Luiz Zaffalon.



Somente em empreendimentos imobiliários, Gravataí atraiu R$ 1 bilhão em 2024 e, neste ano, assegura o prefeito, a média segue a mesma.



“Temos 400 quilômetros quadrados em áreas ainda disponíveis para para investir na cidade. Neste ano, mais uma vez o Estado enfrenta uma cheia, e Gravataí se mostrou outra vez um lugar seguro”, justifica o prefeito.



Por isso, além da vitrine reforçada pelo novo portal, o município tem ampliado a busca ativa por novos investimentos. A Prefeitura de Gravataí é presença constante nos mais diversos Summits e feiras de novos negócios.



“Temos aqui uma Digicon, que faz parte do programa espacial da Nasa. A GM tem aqui o complexo mais moderno do mundo. A TDK tem em Gravataí há 50 anos a única planta industrial na América Latina. É isso que vendemos e divulgamos onde vamos. E queremos agregar”, comenta Zaffalon.



Gravataí já é apontada pelo Urban Systems uma das 100 melhores cidades para se investir no Brasil.



Além das grandes indústrias, Gravataí tem alguns dos principais centros logísticos do Estado e, na área da inovação, conta, além do polo tecnológico PradoTech, com 30 mil metros quadrados, com uma casa de startups e o chamado SandBox, para testes de inovação.