Indústria gerou 241,8 mil empregos e abriu 30,3 mil empresas em 2023, mostra IBGE

A indústria brasileira mostrou manutenção da trajetória de expansão do emprego e do número de unidades produtivas em 2023, segundo dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) - Empresa e Produto, divulgados nesta quarta-feira (25), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

, o equivalente a uma abertura de 30,3 mil empresas em apenas um ano.Houve melhora também no emprego, pelo quarto ano consecutivo: na passagem de 2022 para 2023, a indústria criou 241,8 mil vagas.O número de ocupados subiu a 8,526 milhões de pessoas, sendo 239,9 mil delas nas indústrias extrativas e outras 8,3 milhões nas indústrias de transformação.. No entanto, o resultado ainda não superou os anos anteriores de enxugamento de postos de trabalho. O número de ocupados no setor ainda é 272,8 mil vagas inferior ao de uma década atrás.No ano de 2023, os trabalhadores industriais receberam R$ 446,0 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações. O salário médio pago na indústria foi de 3,1 salários mínimos.. Foram gerados R$ 2,4 trilhões em Valor de Transformação Industrial (VTI), sendo R$ 2,1 trilhões provenientes das indústrias de transformação e R$ 274,7 bilhões das extrativas., a Região Sudeste concentrou 60,9% do valor gerado pela indústria brasileira. A segunda posição no ranking foi ocupada pela Região Sul (18,7%), seguida pelas Regiões Nordeste (8,2%), Norte (6,2%) e Centro-Oeste (6,1%).