Mercado de trabalho do Estado se mantém estável no primeiro trimestre de 2025

O mercado de trabalho do Estado se manteve estável no primeiro trimestre de 2025, com taxas consistentes de participação na força de trabalho de 66,5% e nível de ocupação de 63 %. É o que aponta a nova edição do Boletim de Trabalho do Rio Grande do Sul divulgado na terça-feira (24/6). A taxa de desocupação no período foi de 5,3%, acompanhando movimento sazonal observado no Brasil. O documento é elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

LEIA MAIS: Lentidão da dragagem dos rios gaúchos é criticada pela Associação dos Municípios