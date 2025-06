Porto Alegre Airport conta com nova opção de rota para Santiago

Começou a operar, nesta segunda-feira (23), no Aeroporto de Porto Alegre, uma nova opção de rota para Santiago, no Chile. A nova conexão direta é operada Sky Airline.

CEO da Tellescom Semicondutores explica por que escolheu RS para instalar nova fábrica

O voo de inauguração da rota pela cia aérea pousou em Porto Alegre às 18h39min desta segunda, e. A conexão é oferecida nas segundas, quintas e domingos. Entre os dias 05/07 e 30/08, também serão feitas viagens aos sábados. As informações são da Fraport, que administra o aeroporto.. A capital chilena é famosa por opções de vinícolas, gastronomia, passeios nas montanhas e pela neve no inverno.A mesma conexão também é oferecida pela Latam Airlines, desde janeiro, a partir do Porto Alegre Airport. A rota entre as cidades é estratégica e amplia as opções de conectividade internacional para os passageiros do Rio Grande do Sul, fortalecendo o turismo, os negócios e a integração entre os países da América do Sul.