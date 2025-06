Após recurso de Petlove ao Cade, Cobasi e Petz negam qualquer risco concorrencial em fusão

Após a Petlove apresentar recurso contra a fusão entre a Cobasi e a Petz, as duas companhias emitiram nota para dizer que não há qualquer risco concorrencial na operação. A fusão foi aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral (SG) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no início de junho. O recurso da Petlove entrou no sistema nesta segunda-feira (23).

A concorrente sustenta que a operação resultará em monopólio em centenas de mercados de varejo físico e em concentração elevada no varejo online.

A empresa pede a reprovação da operação, alegando que a decisão da área técnica do Cade não trata de preocupações concorrenciais relevantes e, portanto, merece reanálise por parte do Tribunal do Conselho.

LEIA MAIS: Guerra no Oriente Médio liga sinal de alerta para importação de fertilizantes



"A Cobasi e Petz recebem com tranquilidade o recurso da terceira interessada ao tribunal do Cade. Informam também que confiam na decisão dos conselheiros, com base nos estudos feitos pela Superintendência-Geral do Cade, que aprovou a operação sem restrições por não haver qualquer risco concorrencial em um mercado pulverizado e competitivo", dizem as duas empresas.

Em decorrência da operação, a Petz se tornará subsidiária integral da Cobasi. Os acionistas da Petz receberão 52,6% das ações da nova empresa e os acionistas da Cobasi, 47,4%. A empresa criada deverá ter R$ 7 bilhões em faturamento no varejo pet.