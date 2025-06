Voos para Dubai e Doha são cancelados após bombardeio dos EUA no Irã

Alguns voos da empresa aérea inglesa British Airways para Dubai e Doha foram cancelados entre domingo (22) e segunda (23), após bombardeio dos Estados Unidos em instalações nucleares do Irã. A companhia francesa Air France também decidiu cancelar voos que passam pela região até terça-feira (24).

Em nota, a British Airways afirmou que os próximos voos para as capitais dos Emirados Árabes Unidos e do Qatar estão programados para operar normalmente. Clientes com reservas até terça para estas cidades têm a opção de adiar seus voos, gratuitamente, para datas até o dia 6 de julho.

"Estamos oferecendo uma política de remarcação flexível para os clientes que possuem passagens para Dubai e Doha e desejam alterar suas datas de viagem, sem custo, entrando em contato conosco por telefone", afirma a empresa inglesa.

Já a Air France afirma que cancelou seus voos que tenham destino e partida em Dubai e Riad, capital da Arábia Saudita, até o dia 24. Segundo a empresa, consumidores com voos cancelados ou marcados entre 25 e 29 de junho podem adiar as datas sem custo.

De acordo com a empresa aérea francesa, "a segurança de seus clientes e tripulações é sua prioridade absoluta. A companhia está monitorando constantemente a evolução da situação geopolítica dos territórios servidos e sobrevoados por suas aeronaves, a fim de garantir o mais alto nível de segurança operacional e dos voos", acrescenta.

A Emirates, única companhia que faz voos diretos do Brasil para Dubai, informou que sua operação está normal para a cidade, porém, os voos que passam por Teerã, Bagdá e Basra estão suspensos até o dia 30 de junho. A Flydubai, que permite conexões com voos da Emirates, suspendeu voos de e para o Irã, Iraque, Israel, Síria e São Petersburgo, na Rússia, também até o fim do mês.

As empresas Qatar Airways, Turkish Airlines e Ethiopian Airlines não especificaram quais próximos voos podem ser cancelados, mas recomendam aos clientes que fiquem atentos ao status da reserva.