Veja como o fechamento do Estreito de Ormuz pode afetar a economia do Brasil

Após bombardeio estadunidense em três instalações nucleares iranianas, o Parlamento do país árabe aprovou o fechamento do Estreito de Ormuz - uma das principais rotas para o petróleo no mundo. Segundo especialistas, o bloqueio da via deve impactar o preço do petróleo ao redor do globo.



O Estreito de Ormuz é o corredor marítimo mais importante do mundo para o transporte de petróleo. Localizado entre o Irã e o Omã, a via tem cerca de 33 quilômetros de largura, por onde transitam navios vindos do Golfo Pérsico em direção ao Mar Arábica, e estima-se que cerca 60% dos barris de petróleo e gás natural sejam transportados por ali.



O possível fechamento afetará diretamente o preço do petróleo a nível mundial, principalmente para países exportadores. Isso tem gerado preocupações sobre como o conflito pode afetar a economia brasileira. É o que afirma João Carlos Dal’Aqua, presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Estado do Rio Grande do Sul (Sulpetro).



“Estamos vivendo uma era de muita incerteza. O encarecimento dos fretes pode nos afetar através das importações, já que nós não produzimos gasolina e o diesel suficientes (para toda a demanda interna). Temos petróleo, mas não temos o derivado do petróleo. Então, se não houver mais importação, ou se as importações começarem a ficar mais caras, vai causar problemas na produção local”, afirmou.

Conforme dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), em 2024, a produção nacional de gasolina A (pura, ainda sem a adição de etanol anidro) correspondeu a 90% do total da oferta interna, sendo os 10% restantes supridos por importações. Já no caso do diesel A (ainda sem a mistura de biodiesel), as importações foram responsáveis por cerca de 25% das vendas.

Apesar de não estar diretamente envolvido no conflito, as ações dos países em guerra vão, inevitavelmente, afetar o mercado brasileiro. Segundo o presidente, ainda é cedo para dizer com certeza as reais consequências para o nosso Brasil e nos resta aguardar a posição da Petrobrás sobre o assunto.



"O Brasil não está imune, não está fora do mercado mundial. Então isso vai afetar ou no preço, ou na Petrobrás. Se a Petrobrás tiver um custo maior e não repassar, vai afetar o resultado, certo? E se ela repassar, vai afetar no custo e inflacionar”, ponderou.



Apesar das preocupações, Dal’Aqua explica que, pelo menos a curto prazo, o consumidor final brasileiro não será tão afetado. Segundo ele, a escassez de produtos é muito improvável.



"O nosso mercado não vai ter falta de produto, é muito raro que aconteça isso. Então, não, não é nesse momento. Já passamos pela situação da Rússia com o petróleo e, principalmente com o diesel russo, então não acredito que faltará o produto. Então, os mercados se movimentam, mas claro, vai ter oscilações".

O fechamento do Estreito de Ormuz

Apesar de aprovado pelo parlamento, o Irã ainda não tomou nenhuma ação militar para fechar o Estreito de Ormuz. Segundo João Gabriel Burmann, professor de Relações Internacionais da Uniritter, existe uma expectativa de que esse bloqueio não ocorra, "uma vez que os impactos para a economia global seriam bastante significativos".

"Cerca de 60% do petróleo e especialmente de gás natural passam pela região. O petróleo que sai do Estreito de Ormuz vai em grande parte para o Leste asiático, seja para as economias da Índia, da China e do Japão. Então até o momento não houve nenhuma iniciativa aberta, mas se houvesse, ela seria sem precedentes", destacou.



A ameaça de fechamento da via surgiu como retaliação ao bombardeio estadunidense, porém, a ação impactaria muito mais que a economia dos Estados Unidos. Assim, um dos principais objetivos do Irã, segundo o especialista, é utilizar a região como uma forma de barganha econômica para atrair mediadores.



"É uma maneira de o Irã utilizar a pressão econômica para tentar trazer mediadores para esse conflito. Não necessariamente vai trazer aliados à sua causa, pelo contrário, muito provavelmente vai trazer ainda mais oposição ao seu projeto. Uma oposição que, atualmente, é composta basicamente por Estados Unidos e Israel. Os demais países da região estão relativamente equidistantes desse conflito. Não é a solução, pelo contrário. Seria, inclusive, um motivo para uma escalada, porque justificaria mais ações militares da parte dos Estados Unidos", destacou.